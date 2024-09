O femeie a dezvăluit ce a putut să îi facă soacra, fără pic de rușine, chiar în timpul unei vizite. Furioasă, tânăra a povestit totul în detaliu.

Este cunoscut deja faptul că între soacră și noră se pot naște și relații tensionate. Totuși, o soacră a reușit să uimească oameni din întreaga lume cu gestul pe care a putut să îl facă, fără pic de rușine. Nu puțini au fost cei care au criticat-o pe femeie pentru îndrăzneala de care a dat dovadă.

Ce gest a putut să facă o soacră față de nora ei, fără pic de rușine. Tânăra a dezvăluit totul

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie în vârstă de 25 de ani. Aceasta a fost invitată acasă la soacra ei, care a organizat o petrecere pentru fiica ei, care împlinea 13 ani. Împreună cu soțul ei, în vârstă de 27 de ani, a acceptat invitația de a merge acasă la soacră, însă a decis să își ia și puiul de câine pe care îl avea de puțin timp, ca să îl arate familiei.

În niciun moment femeia nu s-a așteptat să asiste la o scenă incredibilă. Furioasă de cele întâmplate, aceasta și-a luat inima în dinți și a spus ce s-a întâmplat pe Reddit:

„Când am ajuns acolo, acasă la soacră, toată lumea era entuziasmată să îmi vadă puiul de câine. Toată lumea punea mâna pe el. Soacra mea m-a întrebat dacă animăluțțul este pentru cumnata mea, care împlinea vârsta de 13 ani. I-am zis că nu, că acesta este câinele meu și al soțului meu. Soacra a luat câinele, l-a ținut puțin, apoi mi l-a dat înapoi. Totul părea să meargă bine. La un moment dat, soacra mi-a zis că fiica ei și-a dorit mereu un câine, însă nu a primit niciodată unul.

Am fost luată prin surprindere. Efectiv nu mi-a venit să cred atunci când a luat câinele și i l-a oferit fetei sale. Nu am știut cum să reacționeaz, nu mi-a cerut părerea, nimic. Familia avea deja doi câini. Am luat-o pe cumnata deoparte și i-am explicat că nu îi pot da câinele, fiindcă e al meu și țin la el. A început să facă o criză de nervi. Nu am mai stat, ci mi-am luat câinele și am plecat împreună cu soțul meu. Nu mult după aceea, soacra și întreaga familie m-au bombdardat cu mesaje și apeluri ca să îmi reproșeze gestul făcut. Soțul e de partea mea. Nu vrem să exagerăm lucrurile, dar nici nu vrem să renunțăm așa la câine”, a povestit tânăra pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Nu puțini au fost cei care au criticat gestul făcut de soacră și mulți s-au declarant consternați de atitudinea acesteia.