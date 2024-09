O soacră băgăcioasă a cerut cel mai neașteptat lucru posibil soției fiului său. Ce pretenție a avut

O femeie a dezvăluit ce lucru complet neașteptat a putut să îi ceară soacra ei băgăcioasă. Povestea a devenit virală.

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut o tânără, atunci când soaara ei a venit la ea cu o rugăminte cu totul și cu totul neașteptată. Femeia s-a enervat și a ripostat și, ulterior, a decis să își dezvăluie povestea pe un site. Nu puțini au fost cei care i-au dat dreptate și au criticat-o pe soacră.

Este cunoscut deja faptul că sunt situații în care nora se înțelege foarte bine cu soacra, dar sunt și situații când soacra se implică prea mult în viața tinerilor, lucru ce poate da naștere unui conflict cu nora.

În această situație s-a aflat și o femeie care, în loc să fie apreciată pentru faptul că își dorește o carieră, soacra băgăcioasă a încercat să îi ceară un lucru complet neașteptat. Furioasă, doamna și-a luat inima în dinți și și-a povestit întâmplarea, iar internauții au reacționat imediat:

„Am un master într-un domeniu în care eu câștig foarte bine. Am început să îmi caut un post mai bine plătit și am aplicat în mai multe locuri. Soacra mea băgăcioasă m-a văzut și mi-a spus că a văzut că la creșa din cartier angajează îngrijitoare. I-am zis că nu am niciun gând să mă fac bonă sau îngrijitoare, ci îmi doresc doar să aplic la posturi din domeniul meu.

A început să plângă și să îmi explice faptul că eu trebuie să fac cumva să nu câștig mai mulți bani decât soțul meu, deci trebuie să îmi aleg un job prost plătit, pentru că soțul meu nu acceptă ca eu să câștig mai mulți bani decât el. Soacra mea băgăcioasă a spus că e important pentru el să simtă că el e capul familiei și că salariul meu mare l-ar distruge”, a mărturisit tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, confesiunea a stârnit un val uriaș de reacții și nu puțini au fost cei care au încurajat-o să își urmeze visul și drumul în carieră, fără să țină cont de sfaturile soacrei sale băgăcioase.

