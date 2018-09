Nimeni nu a știut asta până acum. Ce origini si ce mesaj ascunde acronimul R.I.P.

Semnificatia cuvantului „R.I.P” a fost adesea uitata, odata cu trecerea timpului.

De obicei, vedem acronimul atunci cand moare cineva sau prin scene de acest tip, in filme. Insa, in ultima perioada, oamenii l-au folosit cand a decedat cineva celebru si l-au postat pe retelele sociale, fara sa stie insa semnificatia cuvantului „R.I.P”.

Acronimul e folosit in intreaga lume si e acceptat de majoritatea culturilor religioase. Totodata, ce nu stie foarte multa lume e ca provine din limba Latina si este abrevierea unei expresii preluate din Engleza.

In acest context poate fi folosit si acronimul „R.I.P”, fiind la fel de corect precum alte mesaje de condoleante. Acesta poate fi intalnit si pe pietrele funerare din cimitire, dar multi nu cunosc semnificatia cuvantului „R.I.P”.

Asemenea altor expresii pe care le folosim in mod frecvent, si acest acronim si-a pierdut explicatia pe parcurs, odata cu trecerea timpului. „R.I.P”este abrevierea expresiei din engleza „Reast in peace” (n.r.: „Odihneasca-se in pace!”).