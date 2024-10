O româncă stabilită în Londra a luat o decizie neașteptată la aproape 40 de ani și a devenit șofer de autobuz, după ce anterior lucrase într-o brutărie.

Ce salariu are o româncă, șofer de autobuz în Londra: „Aveam nevoie de un loc de muncă bine plătit"

Dorindu-și o schimbare pe plan profesional și un loc de muncă mai bine plătit, românca a fost motivată să încerce această meserie „destinată bărbaților”. Iată cât câștigă acum!

Românca a dezvăluit ce salariu are ca șofer de autobuz în Londra

Deși i-a plăcut mereu să conducă, românca avea anumite rezerve legate de percepția societății asupra femeilor șoferi de autobuz.

„Știam că am nevoie de un loc de muncă bine plătit și care să mă ajute să am grijă de fiica mea și de școala ei. Munca în brutărie nu îmi oferea această flexibilitate și nici un salariu suficient de mare și era și o muncă grea”, a spus ea, potrivit cotidianului britanic The Telegraph.

Decizia de a deveni șofer de autobuz a luat-o după ce un prieten i-a vorbit de mai multe ori despre avantajele acestui job. Chiar dacă la început a ezitat, într-un final a hotărât să se înscrie în programul de formare pentru șoferii de autobuz. Pentru ea, a fost a doua șansă și a simțit că trebuie să încerce, mai ales că știa că dacă nu va merge bine putea oricând să se întoarcă la munca din restaurant.

O mare provocare a noului loc de muncă a fost la început tura de noapte. Dar, datorită faptului că și-a primit programul de lucru în avans, a reușit să se organizeze astfel încât să se poată ocupa și de fiica sa împreună cu partenerul ei, care lucrează și el în ture.

În prezent, femeia câștigă 33.000 de lire sterline pe an și lucrează cinci zile pe săptămână. Însă, venitul ei poate crește în funcție de orele suplimentare, dar și de turele de noapte.

„Am tendința să lucrez de la mijlocul dimineții până după-amiaza târziu, ceea ce este bine pentru mine. Unii dintre colegii mei fac tura de dimineață, care începe în jurul orei 4:50 și se încheie la ora 15:00. Eu fac tura de noapte, care începe în jurul orei 16:00 și se termină în jurul orei 24:00 sau 1:00”, a mai spus românca, potrivit The Telegraph.

Astăzi, temerile sale cu privire la faptul că ar putea fi tratată diferit în această meserie au dispărut. În plus, uneori, când i se termină tura, petrece minute bune la discuții cu colegii săi.

