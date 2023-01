Ce se întâmplă cu corpul nostru dacă nu ne spălăm. Dermatologul care nu și-a mai făcut baie de 5 ani a spus totul

Igiena este una extrem de importantă, iar mai mulți medici încurajează dușurile zilnice, mai puțin James Hamblin. Dermatologul care nu s-a mai spălat de 5 ani are o părere total diferită în ceea ce privește acest subiect controversat.

Medicul, cel care a scris o carte numită The New Science of Skin, susține că nu este bine să ne facem baie în fiecare zi deoarece acest proces nu aduce prea multe beneficii pielii. Mai mult decât atât, acesta a mărturisit ce se întâmplă cu corpul nostru, după ce nu mai facem duș.

„La oameni, termenul este adesea folosit pentru a descrie microorganismele care trăiesc în sau pe o anumită parte a corpului, cum ar fi pielea sau tractul gastrointestinal”, a explica Institutul Național de Cercetare a Genomului Uman, potrivit click.ro care citează npr.org.

„Aceste grupuri de microorganisme sunt dinamice și se schimbă ca răspuns la o serie de factori de mediu, cum ar fi exercițiile fizice, dieta, medicamentele și alte expuneri. La fel ca intestinul nostru, pielea găzduiește propriul microbiom, iar acesta are un efect important asupra sănătății noastre generale. Un microbiom sănătos ține la distanță bacteriile și ciupercile nesănătoase”, a mai declarat medicul Leslie Baumann.

James Hamblin, dermatologul care nu și-a mai făcut duș de 5 ani, despre ce se întâmplă cu corpul nostru dacă nu facem baie o perioadă îndelungată

James Hamblin, medicul care nu s-a mai spălat de 5 ani, a mărturisit motivul pentru care a apelat la un astfel de gest. Mai mult decât atât, dermatologul a explicat ce se întâmplă cu corpul nostru dacă nu facem baie o perioadă îndelungată.

„Oamenii sunt mai conștienți de lucruri precum utilizarea excesivă a antibioticelor, deoarece nu vor să perturbe potențial microbiomul intestinal. Dacă lucruri precum acneea, eczema și psoriazisul sunt rezultatul unei interacțiuni între sistemul tău imunitar și microbii de pe piele, este, într-adevăr, din punct de vedere științific, o ipoteză foarte promițătoare și foarte tare să ne gândim că putem schimba acel microbiom și să ajutăm oamenii să treacă peste erupțiile lor.

În cursul … gândirii mai mult despre microbii pielii, am început să folosesc mai puțin săpun, și mai puțin șampon, și mai puțin deodorant, și să fac mai puțin duș. Am trecut de la o dată pe zi, la o dată la două zile, la o dată la trei. Iar acum am cam încetat de tot.”, a povestit el, conform sursei citate mai sus.

„Mirosul corpurilor este produsul bacteriilor care trăiesc pe pielea noastră și se hrănesc cu secrețiile uleioase ale glandelor sudoripare și sebacee de la baza foliculilor de păr.

Dar, după un timp… ecosistemul tău ajunge la o stare de echilibru și nu mai miroși urât. Adică, nu miroși a apă de trandafiri sau a Axe Body Spray. Pur și simplu miroși ca o persoană. Eram o bestie uleioasă și urât mirositoare!”, a mai adăugat el.

