Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci roșii cu brânză! Nu te-ai fi gândit la asta

Roșiile cu brânză sunt una dintre cele mai apreciate și consumate mâncăruri de către români în perioada verii. Totuși, puțini sunt cei care știu de ce ar trebui să fim foarte atenți la această combinație alimentară. Descoperă în rândurile de mai jos ce se întâmplă în corpul tău atunci când mănânci roșii cu brânză și de ce anume trebuie să ții cont atunci când optezi pentru un astfel de preparat.

Ce se întâmplă în corpul tău atunci când mănânci roșii cu brânză, de fapt

Roșiile cu brânză sunt o combinație extrem de gustoasă și acest lucru se reflectă mai ales în multitudinea de rețete deja existente, ce au la bază cele două ingrediente.

Totuși, celebrul medic nutriționist Mihaela Bilic a dezvăluit ce se întâmplă în corpul tău atunci când alegi o astfel mâncare, dar și la ce anume trebuie să fii atent. Potrivit acesteia, deși pare o mâncare ușoară și cu puține calorii (mai ales dacă se renunță la asocierea cu pâine), iată că există și „pericole” ascunse, de care trebuie să ținem neapărat cont dacă vrem să ne controlăm greutatea corporală.

„E vremea roșiilor cu brânză.

Ce poate fi mai savuros, delicios si de sezon decât roșiile cu brânză...fără pâine, o sa spuneti, ca sa nu ne îngrașăm: (Problema e ca nu painea îngrasa (sau nu la fel de tare) precum brânza. Si cand spun brânza ma refer la orice tip de brânzeturi, indiferent de cât sunt de sărate: caș si telemea proaspata, telemea veche (maturată), mozzarella, cașcavaluri, brânza de burduf sau frământată.

Deși conține la fel de multe proteine ca si carnea si peștele, în brânzeturi avem de 3 ori mai multa grasime. In plus o felie de brânza de 100g o mănânci într-o clipă, la carne e mai mult de mestecat. Apropo de gramaj, porția corecta de brânză e de 70g, adica acele pachete ridicol de mici de la supermarket conțin 3 porții!!

Unde sunt vremurile in care cumpărai brânza cu calupul? Acum asist la o adevarată conspirație a producătorilor, parcă si-au propus cu toții sa ne învețe ce înseamna porția corectă! O felie mare cât palma si groasă de un deget are DOAR 200g si e prețios pusă intr-un pachet individual tras in vid. Deja când găsești pachete de jumatate de kilogram se numește desfrâu:)

E spre binele nostru, credeți-mă! E ușor sa mănânci prea multă brânză daca bucata e mare. Așa, cu pachetul mic, esti mai atent. Nu de alta dar brânza nu e prietena siluetei, nu e un aliment de bază, care se mănâncă cu sutele de grame. Brânza e un răsfăț, un condiment, un ingredient al mâncării. Si da, puteti mânca fără grijă roșii cu brânză, cu condiția ca roșiile sa ocupe 80% din farfuria voastră. Cu alte cuvinte puneți câteva cubulețe de brânză peste un castron de roșii. Si atenție la ulei, brânza are deja grăsimea inclusă!”, a dezvăluit Mihaela Bilic, în urmă cu ceva timp, pe contul său de Facebook.

Așadar, atunci când alegi să consumi roșii cu brânză, ai mare grijă la cantitatea de ulei sau brânză pe care le folosești dacă vrei să slăbești sau să te menții în formă.

