Cea mai sexy infractoare din toate timpurile nu se teme de poliție. Ce sfat a dat femeilor care vor să fie irezistibile

O tânără în vârstă de 27 de ani a ajuns să se bucure de celebritate după ce o fotografie din arestul poliției a fost scursă pe internet. Tânăra a fost catalogata drept ce mai sexy infractoare în viață și nu se ferește să se bucure de succesul pe care îl are în prezent, deși a încălcat legea.

Veronica Koval este originară din Virginia și a ajuns pe mâna poliției din cauza vitezei. Tânăra a fost arestată pentru că a condus cu o viteză cu aproape două ori mai mare decât limita legală. Șocul trăit că a fost săltată de poliție pare să egaleze succesul care a venit odată cu realizarea fotografiilor de către organele abilitate.

Veronica Koval, în vârstă de 27 de ani de profesie asistentă medicală a fost acuzată că a condus imprudent, depășind viteza legală de circulație. După ce a fost trasă pe dreapta în luna mai a anului trecut pentru că a condus cu 99 de mile pe oră într-o zonă de 55 de mile pe oră, ea a pledat vinovată pentru această infracțiune și a petrecut o noapte în închisoare, înainte de a primi o amendă de 750 de dolari și de a i se suspenda permisul de conducere pentru 30 de zile, relatează Mirror.

Tânăra a crezut că totul a rămas în urmă și că nu va fi de notorietate cazul său, fiind un simplu șofer care a călcat pedala de viteză, ca mulți alții, de altfel. Totul, însă, până când poza ei a fost postată pe pagină de Instagram populara, care postează în mod regulat poze cu femei din arest.

Imaginea a devenit în cele din urmă virală și a ajuns la cât mai multe persoane care au început să o caute, inclusiv publicații precum New York Post au contactat-o pentru a oferi o declarație și pentru a împărtăși care sunt secretele sale de frumusețe: "Sunt o persoană foarte obișnuită. Sunt o adeptă a Botox-ului și a fillerelor! Îți pot spune certitudine de 100% că recurg la Botox de câteva ori pe an", a declarat ea. În plus, acordă o atenție deosebită pielii sale, folosind produse de „îngrijire de calitate, din sfera medicală" și apelează regulat la „tratamente faciale cu laser".

Cu toate acestea, oamenii spun că dincolo de tratamentele de îngrijire la care apelează, fizicul său este unul atrăgător de la Mama Natură. Ea a mai declarat și că nu este o bună prietenă a produselor de make-up și că preferă un look clean girl, în detrimentul fardurilor stridente și poate că acest lucru contribuie la atractivitatea sa.

Deși este singură în prezent, se întâlnește cu cineva și recunoaște că se machiază în special pentru întâlnirile romantice. Descriindu-și ritualul pentru o astfel de ocazie, ea a spus: "Poate aplic un strat subțire de bronzer și pun niște corector sub ochi."

După ce imaginea ei a devenit virală, Veronica a primit numeroase mesaje directe de la persoane interesate să o cunoască. Cu toate acestea, chiar și în lumina reflectoarelor, ea își exprimă regretul față de incidentul care a dus la notorietatea sa. Ea a afirmat: „Nu am fost niciodată genul de persoană care să facă asta: cu siguranță am comis o greșeală. Nu mă iert și nu voi mai depăși niciodată limita de viteză." Veronica acceptă decizia juriului și subliniază că intenționează să o respecte, evitând orice conflict cu autoritățile: „Sunt foarte respectuoasă cu autoritățile, nu aveam de gând să mă cert".

