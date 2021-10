Cecilia Adamou, care își putea vedea inima bătând după ce a primit o inimă mai mare în urma unui transplant. Cum arată acum

Pe când avea doaar 10 ani, micuța Cecilia a avut nevoie de un transplant de inimă, iar în timp, după vindecarea operației, tânără a ajuns să îți poată vedea inima bătând în piept pentru că inima primită este mult mai mare, fiind a unui bărbat de 30 ani.

Cât de mult a evoluat Cecilia după transplant

În prezent Cecilia are 22 ani, este o tânără care se bucură de viață, a absolvit facultatea și îi încurjează pe toți cei care i-au aflat povestea să se înscrie ca donatori de organe. Un video cu Cecilia a devenit viral după ce tânără și-a filmat inima bătând, lucru extrem de evident prin piele. Pe contul său de social media, tânăra a vorbti mereu deschis despre transplant, cicatrici și simptome, potrivit The Sun.

Up yours heart failure, kidney failure and brain and spinal tumours. You tried to stop me but I did it anyway 👩🏻‍🎓#2020grads #Graduation2020 @StudentsNCL pic.twitter.com/wZxnD7r5za — Cecilia-Joy Adamou 💙 (@cecilia_joy_x) July 30, 2020

Chiar dacă medicii i-au dat puține șanse la viață, deși făcuse transplantul, Cecilia a demonstrat că este o luptătoare.

În august 2021, ea a postat pe contul ei de Twitter o reușită de care se simțea tare mândră.

“I have fought heart failure, kidney failure and brain and spinal cancer. I was told many times I wasn't going to live. This week, I started my first full-time job”

(M-am luptat cu o boal[ de inima, rinichii mi-au cedat, am avut tumoră pe creier, cancer la coloana vertebrală. Mi s-a spus de multe ori că nu voi supravieșui. Săptămâna aceasta am început primul meu job full-time.)

Atunci când și-a filmat bătăile inimii care se vedea prin coaste și piele, Cecilia le-a explicat urmăritorilor ei că în trecut era și mai evidentă această mișcare în pieptul ei, dar cu toate acestea ea a menționat că o fascinează faptul că trăiește datorită inimii altei persoane.

I have fought heart failure, kidney failure and brain and spinal cancer. I was told many times I wasn't going to live.



This week, I started my first full-time job.



What is one thing you’ve achieved that you never believed you would?#believe #achieve pic.twitter.com/r4i3xg9xUL — Cecilia-Joy Adamou 💙 (@cecilia_joy_x) August 4, 2021

“Când eram mică și aveam un corp și mai mic, bătăile inimii obișnuiau să mă țină trează noaptea”, a mai povestit tânăra.

De ce boală de inimă suferea tânără

La vârsta de 10 ani, medicii i-au pus un diagnostic crunt, greu de înțeles pentru un copil. Micuța Cecilia suferea de un defect la atriul stâng, lucru care însemna că țesutul inimii ei era perforat între camerele inimii. Acest defect l-a avut din naștere, iar la vârsta de doar 6 luni a avut prima ei operație pe cord, în timp ce la vârsta de 2 ani a primit primul bypass.

Până la vârsta de 6 ani, Cecilia a avut o copilărie normală, dar apoi starea ei a început să se înrăutățească. În aprilie 2010, Cecilia a avut nevoie de o altă intervenție chirurgicală, dar se pare că aceasta nu a ajutat-o.

Inima ei nu a răspuns la tratament așa cum se așteptau specialiștii. De câteva ori părinții ei au primit telefoane de la medicii care se îngrijeau de starea ei și îi anunțau că viața Ceciliei se scurge și ar trebui să vină la spital să petreacă ultimele clipe cu ea.

Cecilia a ajuns urgent pe lista de transplant de inimă și aștepta cu nerăbdare un donator. După o operație de 12 ore, adolescenta a fost ținută în viață de aparate timp de 3 luni, timp în care rinichii i-au cedat și i-au fost afectați și nervii picioarelor, țintuind-o la pat mai mult timp.

Tânăra a fost externată înainte de Crăciunul din 2010 și s-a întors acasă. În următorii 4 ani Cecilia a mai avut nevoie de ajutorul medicilor pentru transplantul de rinichi, primit chiar de la mama ei, dar și o operație care a ajutat-o să mergă din nou.

