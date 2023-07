Alex și Noah trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dar de multe ori relația celor doi a fost aspru criticată de unii internauți.

Instagram / Captură video YouTube Truly

Cei din jur îi judecă, dar Alex și Noah trăiesc ceva special. De ce și-au atras ura internauților, deși nu i-au jignit cu nimic | Instagram / Captură video YouTube Truly

Creatoarea de conținut, Alex Dacy, din Michigan, SUA, s-a trezit nevoită să-și apere relația din cauza cârcotașilor care o judecă pentru că și-a întemeiat o familie.

Citește și: A observat ceva mișcându-se lângă el și când a întors capul a observat această creatura ciudată. Ce este

Cei din jur îi judecă, dar Alex și Noah trăiesc ceva special. De ce și-au atras ura internauților, deși nu i-au jignit cu nimic

Alex și Noah s-au cunoscut pe aplicația de dating Bumble și s-au îndrăgostit, dar în ciuda fericirii lor, cuplul a experimentat multă negativitate în jurul relației lor.

Alex are o boală rară numită atrofie musculară spinală de tip doi, iar unii oameni îl acuză pe Noah că are un fetiș pentru oamenii cu dizabilități, a povestit el pentru canalul de YouTube Truly.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Se presupune că persoanele cu dizabilități nu sunt atractive din punct de vedere sexual”, a continuat Alex.

De când a rămas însărcinată cu primul lor copil, Alex și Noah au fost supuși unor critici serioase, primind remarci cum că sarcina ar fi una falsă, doar pentru like-uri și faimă, ori că ar trebui să fie ilegală.

Refuzând să-i lase pe unii internauți să le strice bucuria, perechea se concentrează pe noul lor membru al familiei: „Suntem oameni foarte grijulii, iubitori și avem resursele și dragostea în inimile noastre pentru a putea crește un copil”, a punctat femeia.

Citește și: Un primar în vârstă de 65 de ani s-a căsătorit cu iubita lui de doar 16 ani. Ce s-a întâmplat la câteva zile după nuntă

Alex se descrie în mediul online drept „nu o mamă obișnuită cu dizabilități, ci una cool”. Femeia suferă de o boală rară numită atrofie musculară spinală de tip doi, care îi provoacă dificultăți de mișcare, mai scrie presa străină.

Ea folosește un scaun cu rotile pentru a o ajuta să se deplaseze, dar problemele ei de sănătate i-au determinat pe unii oameni să-l acuze pe Noah că are un „fetiș pentru oamenii cu dizabilități”.

Noah însuși a recunoscut că familia lui „s-a simțit ciudat” că el are o relație cu o persoană cu dizabilități, spunând că sunt „foarte critici”, dar în cele din urmă au ajuns să accepte dragostea lor.

În mediul online, unii internauți au judecat-o pentru că a rămas însărcinată, pe motivul că nu ar putea avea grijă de un copil.

Perechea i-a urat bun venit nouolui membru al familiei, în timp ce Alex a continuat să posteze pe Instagram detalii din viața de zi cu zi, în ciuda răutăților. Femeia vrea să încerce că oprească stigmatizarea în ceea ce privește relațiile cu oameni cu dizabilități.

„După tot ce am trecut împreună. Am trecut prin toată ura celorlalți, spunând că nu o voi putea ține în brațe sau nu voi putea să am grijă de fiica mea. Că nu aș putea să o hrănesc în mod corespunzător. Dar, în ciuda atâtor lucruri, iată-ne aici!”, a scris ea în dreptul pozei cu nou-născutul.

„Modul în care are atâta grijă de ea... este de neprețuit”, a pomenit ea de iubitul ei, care își adoră copilul.