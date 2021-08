La naștere, bebelușul cântărea mai puțin de o cutie de suc, mâinile îi erau extrem de mici, ochii îi erau lipiți, iar venele subțiri i se vedeau prin piele, se arată în acest articol. Era cea mai mare bucurie a mamei lui, în special, care pierduse o sarcină în 2018.

Cel mai mic bebeluș prematur din lume a împlinit un an, deși medicii au fost rezervați. Cum arată acum Richard Hutchinson

Bebelușul s-a născut la 21 de săptămâni și două zile. Cântărea 340 de grame. La acea vreme, el dărâma un record mondial care rezistase mai bine de trei decenii al unui alt bebeluș născut prematur.

Acum, micuțul Richard a avut parte deja de prima lui aniversare și a început să meargă de-a bușilea. Toată lumea spune că e un miracol. Comparativ cu pozele de la început, de la nașterea lui, diferența e foarte mare. El a stat atunci șase luni în spital până când părinții - Beth și Rick Hutchinson - de 36 și 40 de ani, au putut să îl ia acasă în Somerset, Wisconsin, Statele Unite.

Mama lui, conform WalesOnline: "Tot nu îmi vine să cred. Chiar dacă am certificatul în living, tot nu îmi vine să cred. Era atât de mic că încăpea în palma soțului meu. Când am aflat că sunt însărcinată cu Richard, eram până peste cap de fericită. Am făcut șapte teste de sarcină ca să fiu sigură".

Cu atât mai mare a fost fericirea, cu cât mama a fost diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice (SOP) la vârsta de 22, care dă infertilitate, iar în 2018, ea mai pierduse o sarcină.

Pe 3 iunie 2020, Beth a început să aibă dureri și a ajuns la spital. Medicii au pregătit-o pentru ce era mai rău: i-au spus că bebelușul are 0 șase de supraviețuire. 48 de ore mai târziu, pe 5 iunie 2021, tânăra l-a născut pe Richard. Un copil mic, un mare luptător. Medicii au făcut tot posibilul să îl țină în viață și abia după patru luni, părinții i-au auzit pentru prima dată glasul.

În apropierea zilei lui de naștere, când a împlinit un an, cei de la Cartea Recordurilor l-au declarat pe Richard cel mai mic bebeluș prematur din lume care a supraviețuit.

Mama lui: "Se amuză singur, îi place tare mult să se joace. E în centrul atenției noastre. Iubesc să fiu mamă. Mereu mi-am dorit copil, suntem cinci surori și eu sunt cea mai mare dintre ele, le-am ajutat mereu să își crească copiii, pe nepoții mei", a mai spus Beth.

