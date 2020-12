Cele mai frumoase femei din lume cu păr alb. Sunt trecute de prima tinerețe, dar impresionează cu aspectul lor

Caroline, la vârsta de 55 de ani, a renunțat să îți mai vopsească părul și își poartă pletele încărunțite cu mândrie. În 2017 ea devenit model, cu un corp de invidiat și o atitudine de femeie puternică. Pentru a se menține în formă, ea a mărturisit într-un interviu că a renunțat la zahăr, mănâncă foarte puțini carbohidrați și face mult sport. Caroline are peste 47 mii de urmăritori pe Instagram.

Lorraine Massey

Lorraine s-a decis să nu își mai vopsească părul creț și să își accepte vârsta și schimbările care vin o dată cu ea. Frumoasa femeie este fondatoarea salonului de hair styling Devachan și a liniei de produse DevaCurl. De asemenea, ea a scris și 3 cărți despre îngrijirea părului creț. De-a lungul timpului, Lorraine a strâns peste 31 mii de urmăritori pe Instagram.

Petra van Bremen

Petra este model și a vrut să arate lumii întregi cât de frumoasă poate fi o femeie care îmbătrânește și are grijă de ea. Frumosul model în vârstă de 61 de ani are peste 16 mii de urmăritori pe Instagram. Ea și-a început cariera de model la vârsta de 17 ani, iar înaintarea în vârstă nu a oprit-o din a profesa.

Silvina Neder

Silvina este îndrăgostită de tot ce înseamnă fashion și artă, fiind și actriță. Ea a explorat lumea actoriei și a modelingului abia de la vârsta de 50 de ani. Silvina este un adevărat fashion icon și are peste 11,6 mii de urmăritori pe Instagram.

Louise Francesca Kenny

Louise, la vârsta de 58 de ani, este un model de succes. Deși și-a început cariera în urmă cu 40 de ani, frumoasa australiancă arată extraordinar chiar și după ce a încărunțit. Fără să dorească să ascundă semnele îmbătrânirii, ea își poartă părul grizonat și ridurile cu mândrie. Louise a strâns aproape 12 mii de urmăritori pe Instagram.

Dian Griesel

Dian este model și influencer. Ea a scris o carte numită The Silver Disobedience Playbook: 365 Inspirations for Living and Loving Agelessly. Frumosul model trecut de vârsta de 50 de ani arată incredibil, cu un corp suplu și un ten perfect. Ea are peste 14 mii de urmăritori pe Instagram.