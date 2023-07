Cine este Monica Poli, femeia care își folosește strigătul puternic prin oraș. A devenit rapid virală pe rețelele sociale

Monica Poli a petrecut ani de zile patrulând străzile Veneției, iar acum e faimoasă pe rețelele de socializare. Cum a devenit virală în mediul online?

Monica Poli, în vârstă de 57 de ani, care locuiește în Veneția, a devenit o voce cunoscută pe rețelele de socializare pentru că îi avertizează pe turiști în privința hoților de buzunare. Iată povestea sa impresionantă!

Cine este Monica Poli. Povestea ei i-a impresionat pe mulți turiști, dar și pe internauți

Ea face parte dintr-un grup cunoscut sub numele de Cittadini Non Distratti, care patrulează prin oraș strigând la oamenii despre care ei cred că sunt hoți de portofele, de pașapoarte și alte bunuri. Femeia, care a devenit virală în social media, a acordat un interviu pentru The New York Times.

Uneori, doamna Poli și colegii ei de pază amatori le sesizează polițiștilor despre hoții de buzunare. În 2019, The Economist a raportat că grupul a fost responsabil pentru o treime din toate arestările de hoți de buzunare din Veneția.

Grupul civil este activ de zeci de ani, dar abia recent s-a alăturat TikTok și Instagram, unde sute de mii de oameni îl urmăresc acum, mulțumită în mare parte vocii inconfundabile a doamnei Poli. Strigătele ei de „Attenzione, borseggiatrici! Atenție, hoț de buzunare!” au devenit chiar meme-uri.

Într-un videoclip tipic, doamna Poli filmează o zonă aglomerată, așa cum e gara orașului. Apoi începe să strige. În unele clipuri, potențialii hoți de buzunare pot fi văzuți fugind de ea. Alții care aparent au fost prinși în flagrant își ascund fața cu o pălărie sau cu o poșetă.

Oricine poate vedea aceste videoclipuri cu căști, trebuie să-și reducă volumul la minimu, pentru că vocea femeii este extrem de puternică.

„Am deschis TikTok și Instagram pentru a le spune oamenilor la ce să fie atenți atunci când ajung în Veneția. Uneori, (patrulăm) toată ziua după muncă, pentru că lucrez dimineața. Fac curat în birouri. După, îmi petrec timpul protejând turiștii. Pot fi trei, patru, cinci, șase ore. (...) Am un al șaselea simț. Când îi văd, știu că sunt hoți de buzunare. Este atât de ciudat să spun... Am o intuiție și îi recunosc imediat”, a povestit femeia pentru Nytimes.com.

În această dimineață, eram în autobuzul spre Veneția. Din autobuz văd doi bărbați și o femeie pe stradă. Nu-i mai văzusem niciodată. Am ieșit din autobuz și i-am prins. Mă uit la femeie și are o geantă deschisă. Erau doi polițiști și eu le spun: „Oprește-i!” Erau hoți de buzunare. Într-un minut, au furat portofele de la trei familii”, a mai povestit ea.