Claire Louise Owen, femeia care mănâncă bureți. Ce afecțiune are. "Nu pot să mă abțin"

Claire a început pentru prima oară să mestece bureți la vârsta de 14 ani și atunci și-a dat seama că suferă de o problemă de alimentație numită pica. Această afecțiune extrem de rară o face pe femeie să îi fie poftă să mănânce lucruri care nu sunt comestibile și nu au valori nutriționale.

Femeia, originară din Țara Galilor, a mărturisit:

“Totul a început când aveam 14 sau 15 ani. Am lucrat într-o farmacie și obișnuiam să vreau să cumpăr bureți pentru a-I mânca. Îmi place senzația de a mușca dintr-unul, să simt cum se rupe, să îl mestesc și să îi simt textura, dar și să îl înghit. Textura este cea care îmi place. Altfel, gustul lor e oribil”, potrivit publicației Mirror.

Claire e femeia care mănâncă bureți

Claire mănâncă bureți de vase, dar și bureți folosiți pentru duș.

“Cu cât e mai ieftin, cu atât mi se pare mai bun. Îmi plac bureții cu găurile mici. Unii bureți nu au textura potrivită și nu pot fi rupți ușor cu dinții”, a mai adăugat Claire.

“Am un burete. Îl păstrez în sertarul de la dormitor și iau câteva 2-3 mușcături pe zi și așa îmi ajunge pentru o săptămână”, mai spune femeia în vârstă de 44 ani.

Chiar dacă e conștientă că are o dependență bizară, femeia nu vrea să se oprească deși acest obicei neobișnuit îi afectează vizibil sănătatea, provocându-I probleme intestinale. Mai mult decât atât, când termină de mâncat un burete întreg, Claire spune că se simte ușurată pentru că apoi o perioadă lungă de timp se abține din a cumpăra alți bureți.

Cum a căpătat acest obicei bizar și cât de mult îi dăunează

“Încerc din răsputeri să nu mai cumpăr. Am cumpărat unul acum câteva luni, am luat câteva guri și apoi l-am aruncat pentru că știam că nu e normal ce fac. Mă îngrijorează dacă cumva o să am probleme de digestie”, a povestit Claire.

Atunci când se apropie perioada ei de menstruație, Claire mărturisește că poftele ei sunt de neoprit.

“Poftele sunt pe fond hormonal pentru că acestea apar și apoi dispar”, mai spune femeia. De asemenea, Claire a mai adăugat că și în perioadele în care se simte foarte stresată sau obosită are tendința să mănânce burete. Atunci când a fost însărcinată îi era greu să își potolească această poftă. Ea are doi băieți, pe William, în vârstă de 11 ani, și pe Sam, în vârstă de 10 ani.

“Atunci când sunt stresată devine și mai rău. Când eram adolescentă, rupeam bucăți din canapea și le mâncam. Nu eram suficient de deschisă încât să îi mărturisesc medicului. Eram destul de secretoasă când venea vorba de asta”, a mai mărturisit Claire.

Femeia crede că dependența ei a pornit de la faptul că are o lipsă acută de fier în organism.

Claire are propria ei afacere, numită The Soberholic, centru unde îi ajută pe cei cu dependențe. Acolo ea îi ajută pe alcoolici să scape de obiceiurile lor nesănătoase. Astfel, lucrând la acest centru, Claire încearcă să renunțe la rândul ei la obiceiul dăunător pe care îl are.