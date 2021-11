Alina a găsit această creatură în casă și a înghețat de spaimă. Ce este vietatea care seamănă cu un paianjen, dar nu e

Tânăra din Cambridge a fotografiat vietatea care stătea nemișcată lângă tocul ușii. În imagine se pot observa picioarele lungi, care stau întinse pe perete. Acestea nu au aceleași dimensiuni, motiv pentru care Alina a urcat captura pe Reddit, unde utilizatorii au încercat să afle dacă este un păianjen sau o altă insectă.

”Nu știu de cât timp a fost acolo sau de unde a venit, dar m-a speriat serios și mi-a cauzat mâncărimi pe tot corpul. Am înghețat și am strigat numele partenerului meu - nu am vrut să mă apropii prea mult de ea în cazul că s-ar fi mișcat.

Trăim într-o zonă destul de rurală, lângă o mulțime de câmpuri, așa că avem o mulțime de păianjeni și lucruri târâtoare, dar nu am mai văzut așa ceva până acum.”, a scris ea.

Ce este creatura cu picioare lungi

Alina a încărcat fotografia alarmantă pe rețelele de socializare cu descrierea: „Ce este asta?!”

Postarea ei a captat rapid atenția internauților și sute de oameni au privit neîncrezători la dimensiunile „păianjenului”. Au fost o mulțime de glume pe seama tentaculelor și creatura a fost atunci identificată ca un Dicranopalpus Ramosus.

Profesorul Adam Hart, expert în păianjeni, a declarat pentru The Sun: ”Ceea ce avem aici nu este, de fapt, un păianjen. Este un alt tip de arahnide dintr-un grup numit Opiliones - mai frecvent numit harvestmen. Aceștia arată, de obicei, ca o stafidă cu picioare lungi. Sunt total inofensivi”.

De atunci, creatura a fost eliberată în sălbăticie, dar Alina nu a scăpat de mâncărimile provocate de vederea ei. ”Mă bucur să aflu că sunt inofensive, dar cu siguranță nu vreau să mai văd unul în casa mea”, a afirmat ea.