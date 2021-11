Mackenzie Strong, femeia albinoasă cu ochii violet, a uimit o lume întreagă. Toți cred că e un personaj de film

Mackenzie, o adolescentă de doar 19 ani, arată de parcă ar fi un personaj dintr-un film SF, după spusele urmăritorilor ei. Tânăra este albinoasă și pentru că are o înfățișare aparte, a fost foarte mult timp criticată pentru asta.

Cu toate acestea, tânără care are părul alb și pielea la fel de albă în mod natural a învățat să se iubească pe sine așa cum este, încercând să ignore comentariile răutăcioase ale celor din jur. Nu doar că e albinoasă, dar adolescenta are și o culoare rară a ochilor. Mackenzie are ochii mov, iar această caracteristică specială le-a atras atenția tuturor pe rețelele sociale.

Mackenzie, adolescenta cu ochi violet și păr alb

Adolescenta a strâns peste 400.000 de urmăritori pe contul ei de TikTok unde vorbește adesea despre look-ul ei special. Mackenzie a devenit virală după ce a postat pe rețelele sociale câteva fotografii și video-uri cu ea.

La început, lumea credea că s-a machiat așa și poartă perucă doar pentru că înfățișarea ei părea desprinsă din filmele SF. Femeia s-a născut cu albinism oculocutanat de tip 1A. Această boală rară îi afectează culoare pielii, a părului și a ochilor.

Citește și: Connie Culp, prima femeie din SUA care și-a făcut transplant de față. Cum arăta înainte ca soțul său să o împuște

Chiar dacă are o culoare specială a ochilor, problema este că din cauza bolii are o vedere extrem de slabă. Condiția ei rară afectează o persoană la 20.000 de indivizi. Prin urmare, tânără se poate considera specială, chiar unică.

Atunci când a postat primul video cu ea, Mackenzie se aștepta și la reacții negative. Mulți au râs pe seama înfățișării sale, în timp ce alții au spus că ea însăși ilustrează expresia “nu sunt ca alte fete”.

Ce reacții a stârnit tânăra în mediul online

Albinismul, boală ce afectează o persoană din 20.000, este o condiție ereditară. Ambii părinți ai fetei purtau această genă, iar șansele ca Mackenzie să dezvolte boala erau de 25%.

“Am filmat primul meu video în iulie 2019 ca o glumă pentru că toți prietenii mei aveau conturi de TikTok și am primit 2.000 de aprecieri. Am fost surprinsă pentru că am crezut că doar prietenii mei puteau vedea video-ul și când am mai făcut încă 2 video-uri, am primit 30.000 aprecieri la amândouă”, a spus tânăra în vârstă de 19 ani, potrivit The Sun.

Citește și: Danni Hamilton are 24 de ani și se comportă ca un copil de doi ani. Motivul pentru care are o mulțime de jucării și de suzete

Mackenzie a evidențiat și faptul că mulți dintre cei care au văzut postările ei nu au crezut-o și au spus că e vorba doar de editări. De asemenea, ei nu au crezut nici că e aproape oarbă din cauza afecțiunii de care suferă.

Chiar dacă are probleme serioase de vedere, Mackenzie este studentă la facultate și este o înnotătoare premiată, având o serie de medalii castigate. Cea mai mare dorință a ei este să ajungă să concureze la Olimpiada Paralimpică din 2024.