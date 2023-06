Consumul acestui aliment poate fi un motivul pentru care unii oameni trăiesc 100 de ani. Este ieftin și ușor de găsit

Un cercetător a studiat zonele unice de pe glob unde oamenii trăiesc ce la mult. Acesta a descoperit care este alimentul pe care acești oameni îl consumă de două ori pe zi și ar putea fi un factor care îi ajută să trăiască și până la 100 de ani, uneori cu mult peste.

CNN relatează povestea unui cercetător care a studiat viața oamenilor din așa numitele "blue zone", anumite locuri de pe glob, unde oamenii trăiesc și până la 100 de ani având un stil de viață care nu diferă mult de al oamnilor din marile orașe.

Comunități unice de pe glob în care oamenii trăiesc o viață lungă și sănătoasă până la 100 de ani. Ce alimente consumă acești oameni cel mai des

Dan Buettner a petrecut decenii de reportaje despre "blue zone", comunități unice de pe glob în care oamenii trăiesc o viață lungă și sănătoasă până la 100 de ani, chiar și peste.

"Blue zone", tradusă ca "Zona albastră" este un termen neștiințific dat regiunilor geografice care găzduiesc unii dintre cei mai bătrâni oameni din lume. A fost folosit pentru prima dată de autorul Dan Buettner, care studia zonele din lume în care oamenii trăiesc o viață excepțional de lungă.

"În fiecare zonă albastră pe care am vizitat-o, fasolea și alte leguminoase au fost - și încă sunt - o componentă majoră a dietei zilnice", a declarat autorul și antreprenorul Dan Buettner, potrivit CNN.

Locuitorii acestor zone au în comun un mediu și un stil de viață - inclusiv o dietă bazată pe plante - despre care oamenii de știință cred care o contribuție majoră în ceea ce privește longevitatea lor. Zonele albastre au fost descoperite în Ikaria, Grecia; Okinawa, Japonia; Nicoya, Costa Rica; Loma Linda, California; și pe insula italiană Sardinia, chiar în largul coastei Italiei.

În Sardinia, unde a fost studiat unul dintre primele grupuri de centenari, garbanzo și fava sunt legumele preferate, a spus Buettner. Cunoscuți și sub numele de năut, garbanții sunt ingredientele principale ale unui minestrone care este de obicei consumat la mai multe mese, ceea ce le permite locuitorilor din Sardinia să se bucure de beneficiile fasolei de cel puțin două ori pe zi.

Rețeta cestor preparate speciale i-a fost dată lui Buettner de către unul dintre cei trei frați și șase surori ai familiei Melis din Perdasdefogu, Sardinia, despre care a spus că este "cea mai longevivă familie din lume".

"Sunt nouă frați a căror vârstă colectivă a fost de 851 de ani," a spus Buettner. "În fiecare zi din viața lor au avut exact aceeași minestrone cu pâine din aluat de grâu și un pahar mic de trei uncii de vin roșu."

Ce proprietăți mirifice are fasoale

Toate soiurile dini familia leguminoaselor sunt pline de nutrienți, inclusiv cupru, fier, magneziu, magneziu, potasiu, acid folic, zinc, lizină, care este un aminoacid esențial, și care conține multe proteine și fibre.

"Fibrele ajută la formarea unui microb intestinal sănătos și nu provoacă inflamație mare, mai mult, contribuie la formarea unui sistem imunitar mai bun, a spus Buettner, menționând că "doar 5% până la 10% dintre americani consumă fibrele de care au nevoie".

Fiecare tip de fasole are un profil nutrițional diferit, astfel încât consumul unei varietăți de fasole poate fi cel mai bun, a spus Buettner. Aduki sau fasolea mung roșie are mai multe fibre decât multe alte soiuri, în timp ce fasolea fava este plină de antioxidant luteină. Fasolea neagră și cea roșie închisă sunt pline de potasiu, iar năutul are mult magneziu.

"Fasolea este, de asemenea, plină de proteine vegetale, care sunt mai sănătoase

deoarece are mai mulți nutrienți cu mai puține calorii decât proteinele de origine animală" a adăugat el.

De fapt, a spus Buettner, asociați fasolea cu cereale integrale și veți avea

toți aminoacizii care alcătuiesc o proteină întreagă din punct de vedere nutrițional -

similară cu cea care se găsește în carne.

În Nicoya, Costa Rica, de exemplu, oamenii își pot începe ziua cu Gallo Pinto, mâncarea națională a țării, a spus Buettner.

"Este o combinație de fasole gătită până la un sos, asezonată cu ceapă, piper verde și unele plante aromatice precum busuioc sau cimbru și poate usturoi", a spus el.

"Apoi se amestecă cu orezul alb de ieri. Este interesant pentru că, prin răcire peste noapte, orezul suferă o metamorfoză", a spus Buettner. "Amidonul din orez devine rezistent, ceea ce înseamnă că organismul îl absoarbe mai încet, astfel încât glicemia nu crește atât de mult."

Și în timp ce cartoful mov este creditat istoric ca fiind principalul aliment de bază pentru longevitate pentru locuitorii din Okinawa, Japonia, al doilea cel mai important aliment din dieta lor este soia, a spus Buettner.

"Okinawienii mănâncă tofu, adesea la fiecare masă, așa că este ca și pâinea lor", a spus el. "De obicei, un mic dejun va fi o supă miso foarte consistentă, cu bucăți de tofu - dar ei nu taie tofu în cuburi, așa cum facem noi, ci îl sparg pentru ca acesta să poată absorbi mai bine aromele."

