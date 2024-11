Creatura marină cu păr și fire de sclipici găsită de cercetători i-a făcut să se mire din nou de ceea ce ascunde apa oceanelor

Oamenii de știință se miră încă o dată de vietățile noi pe care reușesc să le descopere în apele oceanelor, pe măsură ce noi specii cu înfățișări ciudate îi surprind.

Recent, o nouă explorare a adâncurilor oceanice realizată de Schmidt Ocean Institute a dus la surprinderea primelor imagini ale unui vierme marin translucid și rar, identificat ca fiind Tomopteris, care înoată grațios prin „zona de crepuscul” a oceanului.

Creatura din adâncurile oceanului care i-a surprins pe cercetători

Acest animal marin, care arată mai mult ca o ființă extraterestră decât ca o specie de apă, are o trăsătură remarcabilă: are niste înotătoare cu sclipici, cunoscute sub denumirea de parapode, ce îi permit să înoate și să elibereze o ceață bioluminescentă galben-aurie.

Ceața bioluminiscentă eliberată de Tomopteris este foarte rară la viețuitoarele marine, majoritatea acestora eliberând o lumină albastru-verzuie.

Cercetătorii care au analizat noua specie cred că acest fenomen ar putea servi drept mecanism de apărare, ajutând viermele să evite prădătorii prin crearea unui fel de „fum” strălucitor în apele slab luminate ale oceanului, între 200 și 1000 de metri adâncime​.

Viermele Tomopteris trăiește la aceste adâncimi întunecate, cunoscute și sub denumirea de „zona mezopelagică” a oceanului, unde lumina solară abia pătrunde.

Parapodele sale sunt dotate cu „padele” brăzdate cu ceea ce par a fi fire de păr, care îi permit să se miște într-un mod unic, asemănător cu mișcarea înotătoarelor unui pește.

Mai mult, acești viermi nu se odihnesc niciodată pe fundul oceanului, petrecându-și întreaga viață plutind prin apă. Cercetătorii presupun că bioluminiscența galben-aurie pe care o eliberează este rezultatul unui proces biochimic rar, iar acest mecanism a rămas în mare parte un mister al adâncurilor oceanului​.

Descoperirea viermelui Tomopteris și a altor creaturi spectaculoase s-a făcut în timpul unei expediții în Nazca Ridge, o creastă submarină de lângă coasta statului Chile.

Această regiune este deosebit de bogată în biodiversitate, în special în jurul formațiunilor submarine numite munți subacvatici, care creează habitate complexe pentru specii neobișnuite. Zona este extrem de populară pentru descoperirea creaturilor marine neobișnuite.

Utilizând un vehicul subacvatic operat de la distanță, echipa de cercetători a reușit să identifice numeroase specii rare, inclusiv viermi translucizi ca Tomopteris și chiar specii de caracatițe și meduze observate pentru prima dată în această parte a Pacificului.

Această expediție a fost una dintre cele mai productive din punct de vedere al descoperirilor, iar cercetătorii au documentat peste 150 de specii noi, subliniind astfel importanța explorării adâncurilor​.

Imaginile spectaculoase capturate cu aceste organisme marine oferă publicului și oamenilor de știință o privire rară asupra vieții oceanice puțin cunoscute.

Prin urmare, descoperirile din aceste habitate întunecate subliniază necesitatea protejării ecosistemelor marine fragile, amenințate de factori precum extracția resurselor marine și schimbările climatice.

Explorările conduse de Schmidt Ocean Institute în regiunea crestelor Nazca și Salas y Gómez oferă date cruciale care pot contribui la viitoare politici de conservare a acestor ecosisteme pentru generațiile următoare​.

