Cristi Stan este „înger păzitor în uniformă” pentru patru copii săraci, rămași orfani: „Sunt sărmani până la Dumnezeu, dar o forţă interioară îi face pe toţi să meargă mai departe”

De mai bine de un an, Cristi Stan își petrece aproape tot timpul liber având grijă de patru copii sărmani, al căror tată și-a pus capăt zilelor din cauza sărăciei. Pentru Elena, Ionela, Laurenţiu şi Georgiana, poliţistul din cadrul Serviciului Independent pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale este ca un părinte.

Într-un sat mic din județul Ialomița, patru copii se luptă pentru supraviețuire. Tulburat de sărăcia în care trăia, distrus de gândul că nu poate asigura un trai mai bun familiei, tatăl lor și-a pus capăt zilelor, lăsaând-o pe mama lor singurul sprijin al familiei.

O nouă speranță le-a apărut în cale în luna noiembrie 2018, când Cristi Stan, un luptător al Serviciului Independent pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ialomiţa, a văzut povestea copiilor pe internet. N-a stat pe gânduri şi a luat imediat legătura cu ei, relatează Adevărul.

„Mi s-a părut un gest firesc. Eu m-am pus în situaţia lor. Şi eu am avut o copilărie grea - suntem patru fraţi, iar eu muncesc de la 14 ani. Mi-am dat seama că aceste suflete sunt într-un mare necaz. Dar fără ajutorul altor colegi de-ai mei n-aş reuşi. E greu să fac faţă cheltuielilor de unul singur. Am găsit mereu oameni care mi-au sărit în ajutor şi am reuşit să cumpăr toate cele necesare pentru copii şi mama lor”, a povestit polițistul.

Cristi îi vizitează cât poate de des pe cei patru frați. Polițistul s-a declarat impresionat de familia lor, mai ales de mama care nu s-a gândit nicio clipă să îi abandoneze.

„Fata cea mică are un zâmbet fantastic. S-a creat o legătură specială între noi. Îi văd că sunt nerăbdători să ajung la ei. Merg o dată, de două ori pe lună. În perioada Paştelui am fost chiar mai des. În general, cumpăr mâncare neperisabilă: orez, fasole, paste, faină, mălai, zahăr, pastă de roşii. Am grijă să nu le lipsească nici carnea, peştele, laptele, ouăle, pentru că sunt copii şi au nevoie de o alimentaţie sănătoasă ca să crească frumos. Am reuşit, împreună cu colegii, să le cumpărăm un frigider. Când am ajuns acolo cu el, ne-am dat seama că încăperea este foarte joasă şi nu reuşim să-l punem în casă. Ce să mai zic?

Sunt sărmani până la Dumnezeu, dar o forţă interioară îi face pe toţi să meargă mai departe”, a mai spus polițistul, pentru Adevărul.

Cum iarna bate la ușă, iar cheltuielile pentru asigurarea lemnelor de foc ajung la 2.000 de lei, Cristi Stan spune că nu ar refuza ajutorul nimănui: „Dacă sunt oameni cu posibilităţi şi doresc să facă o faptă bună pentru copii, sunt bineveniţi oricând. Este o sumă care mă depăşeşte şi pe mine, dar puţin cu puţin poate reuşim să o strângem, ca să nu sufere de frig.”