Cu o poveste de success in spate, Imperial Servicii Funerare al treilea magazine de prezentare in Craiova

Planificari, aranjamente si servicii asigurate in maxim trei zile

In vederea usurarii situatiei in care se afla familia defunctului, reprezentantii Imperial Servicii Funerare preiau toate grijile si toate activitatile necesare unui asemenea eveniment stresant si trist. Intregul proces poate fi lasat in grija reprezentantilor companiei, astfel incat membrii familiei sa poata avea parte de ultimele clipe de ramas bun fata de persoana care a parasit aceasta lume fizica.

Cu o experienta de peste 12 ani in domeniu, aceasta companie vine in sprijinul clientilor cu produsele si serviciile necesare inmormantarii, prin intocmirea actelor necesare si a dosarului pentru ajutorul de imormantare, pana la cele mai mici detalii, precum aranjamentele florale si respectarea cutumelor.