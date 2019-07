Un cub Rubik, făcut dintr-o bucată de salam! Nu este o glumă! Invenția face înconjurul internetului - Video

Un cub Rubik a fost făcut dintr-o bucată de salam de un bărbat din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, pasionat de puzzle-uri.

Cubul Rubik dintr-o bucată de salam a fost făcut de Tony Fisher, un bărbat în vârstă de 53 de ani.

Tony Fisher a deținut recorduri pentru cel mai mic și cel mai mare cub Rubik. El a mai făcut astfel de cuburi Rubik din bucăți de ananas, ciocolată și brânză.

Cubul Rubik a fost inventat în anul 1974, de Ernő Rubik, un sculptor și profesor de arhitectură maghiar.

Jocul s-a numit inițial „Cubul Magic”, dar a fost redenumit „Cubul lui Rubik” de compania Ideal Toys, în 1980.

Însă, un joc similar a fost inventat cu doi ani înainte, de Larry Nichols. În martie 1970, Nichols a inventat un joc 2×2×2 numit „Puzzle with Pieces Rotatable in Groups” („joc cu piese rotative în grupuri”) și a depus cerere de patentare în Canada. Cubul lui Nichols era susținut de magneți. A primit patentul U.S. Patent 3655201 la 11 aprilie 1972, înainte ca Rubik să vină cu varianta lui.

Există multe variații ale cubului Rubik, produse pe scară largă, printre cele mai răspândite fiind: puzzle-urile cubice 2×2×2 până la 11x11x11 (11 straturi). Pe lângă acestea, el a inspirat o întreagă categorie de jocuri similare care au devenit cunoscute sub denumirea de „puzzle-uri mecanice".