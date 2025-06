Cum a putut un bărbat care a câștigat 1,2 milioane de dolari să apară când și-a ridicat premiul. Și-a ascuns identitatea

Un câștigător la loto și-a revendicat premiul purtând o mască complet neașteptată pentru a-și proteja identitatea.

Unii câștigători la loto fac tot posibilul pentru a rămâne anonimi - iar o persoană care a câștigat premiul cel mare a dus acest lucru la un nou nivel, „înfricoșător”. Bărbatul din Jamaica a purtat o mască din filmul horror „Scream” pentru a-și ridica marele premiul cel mare.

Cum a putut să își ascundă identitatea câștigătorul la loto

Câștigătorul, identificat doar cu numele A. Campbell, și-a revendicat cecul uriaș în cadrul unei ceremonii desfășurate la Spanish Court Hotel din Kingston, potrivit publicației locale Loop, citată de businessinsider.com. Acesta a mers atât de departe încât a purtat mănuși, astfel încât niciun centimetru de piele să nu fie vizibil sau identificabil.

Campbell a ieșit în față după ce Supreme Ventures, care administrează loteria, a difuzat anunțuri prin care le spunea să revendice premiul de 158.400.000 de dolari jamaicani înainte de termenul limită de 90 de zile. Campbell a revendicat premiul, care se ridică la aproximativ 1,2 milioane de dolari americani, în ziua 54.

Cu toate acestea, pentru a se asigura că își păstrează identitatea, el a ales să apară îmbrăcat cel puțin inedit. Cu o mască a lui „Ghostface” - un personaj din filmele „Scream” cu față albă și gură larg deschisă - câștigătorul, a optat și pentru o pelerină lungă până în pământ și chiar mănuși negre.

Campbell a declarat pentru sursa menționată că numerele câștigătoare i-au venit în vis și că s-a simțit rău de când a aflat că a câștigat. „M-am uitat la biletul meu și am fugit în baie și am spus: 'Am câștigat! Am câștigat!' Din ziua în care am aflat că am câștigat, am fost bolnav”, a spus el.

„M-a durut capul timp de trei zile pentru că mă gândeam atât de mult. Mă întrebam dacă ceea ce mi-am dorit a devenit realitate. M-a durut burta timp de două săptămâni, uneori m-a durut atât de tare încât am uitat că am câștigat”, a adăugat acesta.

Câștigătorul la loto a mai declatat că intenționează să folosească banii pentru a-și cumpăra o casă nouă. „Vreau să-mi iau o casă, vreau să-mi iau o casă frumoasă. Nu am găsit-o încă, dar o voi căuta în curând", a adăugat acesta.

Campbell și-a pus masca de țipăt la aproximativ opt luni după ce un alt câștigător jamaican a purtat o mască emoji pentru a-și ridica premiul.

La momentul respectiv, consultatul financiar Matt Cosgriff a declarat pentru INSIDER că protejarea identității este o idee excelentă după un astfel de câștig.

„Cred că încercarea de a rămâne anonim este o idee grozavă după câștigul la loto, deoarece ajută la menținerea unui anumit nivel de intimitate pentru a te asigura că nu ai oameni care vin după tine și îți cer bani", a spus Cosgriff.

The Jamaican Star a relatat la acea vreme că câștigătorii loteriei locale se tem să nu le fie difuzate chipurile la televizor, deoarece „criminalitatea este răspândită în țară”.

„Pentru oamenii care primesc brusc aceste zeci de milioane de dolari, este ceva nou și se tem că ar putea fi vizați”, a declarat Fitz Jackson, un purtător de cuvânt al Securității Naționale, pentru sursa menționată.