Motivul pentru care însoțitoarele de zbor trebuie să se dea cu ruj roșu. Adevărul, dezvăluit de o stewardesă

O însoțitoare de zbor a dezvăluit că a primit o explicație bizară în timpul formării sale legată de motivul pentru care toate femeile trebuie să poarte ruj roșu în timpul zborurilor.

V-ați întrebat vreodată de ce însoțitoarele de zbor poartă ruj roșu? Adevăratul motiv v-ar putea surprinde. Deși într-adevăr companiile aeriene se așteaptă ca angajații lor să fie aranjați la patru ace, deoarece aceștia reprezintă compania în toate interacțiunile cu publicul, motivul pentru care însoțitoarele de zbor trebuie să poarte ruj roșu nu are legătură cu moda.

Adevăratul motiv pentru care care însoțitoarele de zbor trebuie să se dea cu ruj roșu

Fosta însoțitoare de zbor Heather Poole a petrecut aproape două decenii lucrând pentru o companie aeriană majoră din SUA și a detaliat mecanismele interne în cartea sa de memorii „Cruising Attitude: Tales of Crashpads, Crew Drama, and Crazy Passengers at 35,000 Feet”.

Deși nu a numit firma, ea a dezvăluit că aceasta ținea foarte mult la prezentarea și îngrijire.

Ea a spus: „Prima zi de instruire a fost despre îngrijirea personală. Este cunoscut faptul că însoțitorii de zbor trebuie să fie dispuși să facă două lucruri: să se tundă și să meargă oriunde”.

De asemeena, aceasta a adăugat că linia sa aeriană avea reguli foarte stricte cu privire la păr și la munca pe care trebuia să o facă pentru a îndeplini standardele lor. Dar ea a mai precizat că, în timpul pregătirii, existau și reguli specifice cu privire la purtarea rujului, în special a rujului roșu.

„Rujul, la instruirea însoțitorilor de zbor, era o treabă serioasă. Trebuia să fie purtat tot timpul”, a declatat femeia.

Fosta însoțitoare de zbor și-a amintit că, în cele din urmă, o colegă de clasă a ajuns să pună la îndoială această regulă și în schimb, a purtat unul care era mai aproape de culoarea nude lucios.

Stewardesa a aflat, însă, adevăratil motiv, dezvăluit de instructorul ei, care a șurprins-o complet. „Pentru ca pasagerii să poată citi sfaturile noastre în timpul unei situații de urgență”. Niciunul dintre noi nu știa dacă vorbea serios", a dezvăluit aceasta.

Ideea este că, într-o situație de urgență, pasagerilor le va fi mai ușor să se concentreze și să citească pe buzele unei stewardese dacă nu o pot auzi clar din cauza haosului și a panicii. Dar, pe lângă asta, unele companii aeriene preferă rujul roșu doar pentru ceea ce reprezintă aceasta culoare. Roșu transmite autoritate și indică faptul că însoțitoarele de zbor dețin controlul situațiilor.

Cu toate acestea, alți experți în aviație au recunoscut că sunt sceptici cu privire la explicația privind siguranța.

O altă însoțitoare de zbor, Sydney Anistine, a declarat pentru Readers Digest că nu a auzit niciodată ca rujul să fie folosit în scopuri de siguranță și a adăugat: „În zilele noastre, dacă vezi pe cineva purtând o buză strălucitoare, este doar o alegere de stil”.