Scena pe care Arnold Schwarzenegger și-ar șterge-o definitiv din carieră. Nu vrea să mai audă de ea: "Era ridicolă"

Arnold Schwarzenegger, legendarul actor și fost guvernator al Californiei, a rememorat recent un moment din cariera sa pe care l-ar șterge cu plăcere din filmografie.

Deși „Hercules in New York” nu a fost un succes, acest debut a marcat începutul unei cariere impresionante pentru Schwarzenegger | Getty

Este vorba despre o scenă din primul său film american, „Hercules in New York”, lansat în 1970, care, potrivit actorului, a fost „ridicolă”.

Într-un interviu acordat publicației Business Insider în 2017, Schwarzenegger a povestit despre o scenă în care personajul său se luptă cu un urs în Central Park. „Într-o scenă, mă lupt cu un urs și se vede clar că nu era un urs adevărat, ci un tip cu o haină aruncată peste el”, a declarat actorul, subliniind calitatea scăzută a producției. „Totul a fost făcut atât de ieftin... Am filmat în 1969, și chiar totul era ieftin.”

Filmul de care Arnold Schwarzenegger se rușinează

Filmul „Hercules in New York” îl prezintă pe Schwarzenegger în rolul lui Hercule, care, plictisit de viața din Olimp, decide să se mute la New York, în ciuda opoziției tatălui său. Odată ajuns în oraș, își începe o carieră în culturism.

Deși nu avea experiență în fața camerei, Schwarzenegger a primit rolul, iar accentul său puternic a fost considerat o problemă. Drept urmare, vocea i-a fost dublată de un actor necreditat, ceea ce a contribuit la aspectul bizar al producției. În film, el a fost creditat sub numele Arnold Strong „Mr. Universe”.

În ciuda scenei ridicole, Schwarzenegger a revăzut filmul alături de familia sa. „Nu-l mai văzusem de foarte mult timp”, a spus actorul. „Copiii mei l-au găsit și l-au pus să ruleze. M-au văzut luptându-mă cu acel urs. A trebuit să mă opresc și să mă uit la toată scena. Numai ca să văd cât de ridicolă era!”

Deși „Hercules in New York” nu a fost un succes, acest debut a marcat începutul unei cariere impresionante pentru Schwarzenegger, care a continuat să joace în filme de succes precum „Terminator”, „Predator” și „Total Recall”.

Reflectând asupra începuturilor sale, actorul recunoaște că fiecare experiență, chiar și cele mai stânjenitoare, au contribuit la formarea sa profesională. Astfel, chiar dacă scena cu ursul din „Hercules in New York” rămâne un moment pe care Schwarzenegger l-ar șterge din cariera sa, ea face parte din parcursul său către statutul de legendă a cinematografiei.

Arnold Schwarzenegger, carieră bănoasă la Hollywood

Arnold Schwarzenegger, cunoscut drept „Terminatorul” Hollywood-ului, nu este doar o legendă a filmelor de acțiune, ci și un exemplu de succes financiar remarcabil. În 2025, averea sa este estimată la aproximativ 1,49 miliarde de dolari, potrivit revistei Esquire.

Schwarzenegger și-a început ascensiunea în Austria natală, unde a câștigat titlul de Mr. Universe la doar 20 de ani. După ce s-a mutat în Statele Unite, a devenit milionar la 25 de ani, nu din actorie, ci din investiții imobiliare inteligente. A achiziționat clădiri de apartamente și a dezvoltat un portofoliu imobiliar vast, care astăzi valorează între 100 și 200 de milioane de dolari.

Cariera sa cinematografică a fost la fel de profitabilă. În perioada de vârf, Schwarzenegger câștiga între 20 și 30 de milioane de dolari per film. Un exemplu notabil este filmul „Twins” (1988), unde a renunțat la salariul inițial în schimbul unui procent din încasări, o decizie care i-a adus câștiguri semnificative.

Pe lângă imobiliare, Schwarzenegger a investit în diverse afaceri. Deține 5% din Dimensional Fund Advisors, o firmă de investiții care administrează active de aproape 700 de miliarde de dolari. Această participație este evaluată între 300 și 500 de milioane de dolari . De asemenea, a fost cofondator al lanțului de restaurante Planet Hollywood și a avut alte inițiative în domeniul fitnessului și nutriției.

Averea sa nu se limitează la imobiliare și investiții financiare. Schwarzenegger deține o companie de producție cinematografică, Oak Productions, și a publicat mai multe cărți de succes. În plus, a fost implicat în politică, servind ca guvernator al Californiei între 2003 și 2011, perioadă în care a renunțat la câștiguri potențiale din actorie de aproximativ 200 de milioane de dolari.

Astfel, Arnold Schwarzenegger nu este doar o figură iconică a cinematografiei, ci și un exemplu de succes în afaceri și investiții, demonstrând că disciplina și viziunea pot transforma un culturist austriac într-un mogul global.