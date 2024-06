Cum a reacționat un bărbat când a văzut ce i-a gătit propria soție. Cuplul a devenit viral pe internet

Povestea celor doi soți a luat amploare pe internet, după ce femeia a dezvăluit ipostaza în care a fost pusă de soțul ei. Iată despre ce este vorba!

Femeia a povestit că a gătit pentru soțul ei, deși nu avea prea mare tragere de inimă. Cu toate acestea, s-a supus dorinței partenerului de viață și a mers în bucătărie să îi pregătească cina. Iată ce a urmat! Femeia a fost pusă într-o situație complet neașteptată, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Reacția bărbatului a devenit virală pe internet

Soția a explicat că mai avea doar patru ouă în frigider, iar soțul său i-a cerut să îi gătească numai două. Celelalte ar fi trebuit să îi rămână ei pentru micul dejun. Însă, în momentul când i-a pus farfuria în față, bărbatul a fost nemulțumit de rezultat și i-a cerut porția ei. Solicitarea acestuia a dus la o dispută de proporții între cei doi soți.

„Soțul meu a vrut ouă la cină și m-a chemat să le gătesc. Nu am vrut în mod special, dar am făcut-o. Am scos două pentru el, iar ultimele două erau pentru mine, urmând să le mănânc la micul dejun. Am gătit ouăle, însă nu au ieșit așa cum și-a dorit și astfel a crezut că este îndreptățit să îi dau porția mea. Nu înțeleg de ce acum trebuie să ies tot eu în pierdere sau are dreptate și din moment ce nu i-am gătit ouăle așa cum și-a dorit, i le datorez pe ale mele?”, a povestit femeia pe internet, citată de mirror.co.uk.

Ce mesaje a primit soția de la internauți

Femeia și-a povestit pățania pe internet și a primit numeroase mesaje de la internauți. Cei mai mulți au fost de părere că a procedat corect și că nu ar fi trebuit să cedeze porția ei în fața bărbatului.

„De ce i-ai gătit ouăle?”, a fost curios să știe un internaut, iar ea a răspuns: „Pentru că a crezut că le voi face mai bine decât el, dar nu au ieșit bune.”

„Sunteți departe de orice magazin sau aveți un buget extrem de mic? Dacă vrea ouăle, atunci poate să iasă în oraș pentru mai multe.”/„Este nerecunoscător și nu aș mai găti pentru el!”, au fost câteva din comentariile primite de femeie, potrivit mirror.co.uk.

