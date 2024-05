Ce a putut să găsească un român în salata pe care și-a comandat-o într-un restaurant din Sibiu. Conducerea a reacționat

Clientul unui restaurant din Sibiu a lăsat o recenzie unde a precizat că a găsit un melc în salata pe care a primit-o în local.

Un român a reclamat că a găsit un melc în salata pe care și-a comandat-o la un restaurant din Sibiu. Clientul a dat o recenzie restaurantului, oferindu-i o stea și precizând că deși locțaia e frumoasă, a găsit „melci în salată”.

Conducerea restaurantului a oferit un răspuns public pentru clientul care a găsit un melc în salată. Reprezentanții localului i-au cerut scuze clientului într-o postare pe Facebook, cu precizarea că melcul este „dovada vie” că produsele sunt naturale.

Clientul unei terase din Sibiu a găsit un melc în salată. Cum a reacționat conducerea

„Locația foarte frumoasă, păcat de melcii găsiți în salată”, a fost precizarea clientului care a primit ca răspuns:

„Dragă client, Vă mulțumim pentru recenzie și pentru că ne-ați semnalat problema. Ne pare rău pentru experiența neplăcută cu salata noastră. Vă asigurăm că salata noastră provine din solariile proprii, unde nu folosim pesticide, ceea ce garantează că este bio. Melcul găsit în salată este o dovadă vie a naturii noastre ecologice. Pentru a controla limacșii, folosim rațe indiene, dar din păcate, unul a scăpat neobservat. Colegul responsabil de spălarea salatei a primit un avertisment serios. Vă asigurăm că am luat măsuri pentru a preveni astfel de incidente în viitor. Mulțumim pentru înțelegere și sperăm că banii returnați si oferirea altei porții din partea casei (pe care ați refuzat-o) să vă facă să reveniți pentru a vă bucura de produsele noastre proaspete și naturale”.

Postarea a stârnit mai multe comentarii:

„Pacat ca nu sunt in zona (sunt din iasi), as veni la dvs tocmai pentru ca acu stiu sigur ca nu folositi pesticide. pentru mine este chiar o reclama buna acest review. Si lumea tre sa stie ca este importanta mancarea sanatoasa si un melc este inofensiv, nu ca si cum a gasit alte nebunii”, „Multimea de recenzii negative spune ceva. Vom fi noi o parte mai carcotași dar totuși,sunt prea multe comentarii negative”, „Dovada vie ca sunt produse ecologice , dar sa stie clientul nemultumit ca in thailanda si china se mananca melcii si viermii”, „Se întâmplă...”„ Sunt obișnuiți cu produse pe care melcii nu le consumă .....știu și melcii de ce”, sunt comentariile lăsate de oameni în dreptul postării.

