Wow! Cum a reușit Alex Ghiduş să topească 40 de kilograme, în doar câteva luni. La ce alimente a renunțat ca să-și recupereze silueta

Victimă a bullyingului din cauza problemelor de greutate pe care le-a avut, Alex Ghiduş, vlogger, a reușit să înfrunte vorbele rele care i-au fost adresate şi, mai mult de atât, a reuşit să câştige şi lupta cu kilogramele.

”A fost o problemă majoră în ceea ce privește sănătatea. Nu puteam să mă odihnesc din cauza bătăilor inimii. În trei ani și jumătate am ajuns la 140 de kilograme. După ce am renunțat la sport, în 2016, am început să mă îngraș. Pe lângă problemele de sănătate, am interacționat cu publicul, iar asta mi-a adus o depresie, pentru că mă jigneau, îmi reproșau că sunt gras. Pierdeam multe nopți, mâncam necontrolat și nu-mi pasa de mine.”, a povestit el în cadrul Observatorului.

