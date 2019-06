Soluție salvatoare: cum ar putea fi schimbată grupa de sânge

Nu este o noutate că spitalele nu primesc suficient sânge de la donatori. Cercetătorii de la University of British Columbia au descoperit o cale prin care să amelioreze problema, chiar dacă oamenii nu donează mai mult.

Astfel, oamenii de știință au descoperit o metodă prin are să schimbe grupa de sânge a sângelui donat într-una pe care oricine o poate primi. Grupele de sânge diferă din pricina zaharurilor de la suprafața celulelor roșii. Grupa A are un anumit tip de zahăr, pe când grupa B alt tip. Grupa AB are ambele tipuri, pe când 0 nu are niciunul. Dacă o persoană primește o transfuzie de sânge de la o grupă care nu este a lor sau grupa 0, atunci sistemul imunitar al acesteia va ataca și ucide celulele sanguine donate.

Sângele care aparține grupei 0, neavând zaharurile specifice celorlalte grupe, poate fi donat oricui fără probleme. Tocmai din acest motiv, sângele de grupa 0 este cel mai dezirabil și căutat. În trecut cercetătorii au descoperit că anumite enzime pot elimina zaharurile de pe celulele sanguine ale grupelor A, B și AB, transformându-le în celule sanguine de grupa 0.

Cercetătorul Stephen Withers a subliniat însă că oamenii de știință nu au putut găsi încă o enzimă care să fie deopotrivă eficientă, sigură și economică în eliminarea zaharurilor. În căutarea enzimei ideale, aceștia au început să exploreze intestinele umane. Țesutul care căptușește intestinele conține aceleași zaharuri precum celulele sanguine, iar enzimele bacteriene din fecalele umane au capacitatea de a elimina acele zaharuri din căptușeală.

Astfel, cercetătorii au găsit o enzimă ce poate elimina zaharurile specifice grupelor de sânge A, B și AB pentru a le transforma în grupa 0 cu o eficiență de 30 de ori mai mare decât orice altă enzimă descoperită până acum. Următorul pas ar fi testarea enzimei în condiții clinice, pentru a stabili dacă procesul de conversie are vreo consecință negativă. Singura problemă? Acest lucru ar putea să mai dureze ceva timp.