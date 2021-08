Cum arată Heather Johnson, femeia care măsoară 150 cm în șolduri și fiecare coapsă are 86 cm. Proporțiile ei sunt date de lipedem

Heather are lipedem, o afecțiune dureroasă care provoacă o acumulare anormală de grăsime la baza picioarelor și brațelor. Pacienții cu această tulburare tind să aibă talia mică și partea superioară a corpului mai proeminentă, cu pielea moale și texturată.

Fără să știe de diagnosticul ei, Heather a ținut ani de zile diete drastice. A început la vârsta de șase ani cu un regim sănătos, însă a intrat într-un cerc vicios și la vârsta de 31 de ani avea deja 192 kilograme.

La sfatul medicului, a fost supusă unei intervenții chirugicale de micșorare a stomacului și a pierdut 75 de kilograme. Acum, la câțiva ani de la acel moment, Heather cântărește 129 kilograme.

Femeia măsoară 1,75 metri, are o talie de 99 centimetri și în șolduri are 150 centimetri. Fiecare coapsă măsoară 86 cm.

Cum a aflat Heather Johnson că are lipedem

Heather Johnson a aflat că are lipedem de pe Instagram și acum lucrează pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la această afecțiune.

”Am fost o fată masivă toată viața. Am început să-și monitorizez greutatea când avea șase ani, de atunci am ținut dietă după dietă. Am avut întotdeauna fund mare, picioare mari, talie mică și brațe moi. Când aveam 31 de ani, aveam o greutate de 192 și mi s-a spus că, dacă nu slăbesc, aș muri. Așa că mi-am micșorat stomacul”, a povestit ea.

Heather este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde încearcă să le arate celorlalți că fiecare corp este frumos în felul lui.

”Instagram este locul în care am aflat despre lipedem. M-am bucurat să-mi dat seama că nu eram nebună când mă gândeam că trupul meu era diferit. Era o ușurare să știu că toate aceste lucruri sunt legate și aveau un nume. Lipedemul este o afecțiune în care grăsimea crește diferit și rămâne în anumite zone ale corpului.

De exemplu, al meu crește în jumătatea inferioară, la fund, coapse, picioare și, de asemenea, pielea este mult mai moale. Picioarele dor la atingere, așa că, dacă cineva stă pe ele sau le împinge, mă pot învineți. De asemenea, mă face să simt că gravitația mă trage mai tare decât pe ceilalți, de parcă picioarele au greutăți în ele.”, a mai adăugat femeia, conform Daily Mail.

