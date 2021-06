Cum arăta rățoiul Donald la început. S-au împlinit 87 de ani de la apariția personajului Disney

Personajul a fost desenat de Walt Disney, fondatorul Disney, în 1934. Faptul că Walt a creat un personaj sub forma unui animal, un rățoi, cu anumite caracteristici umane, a atras atenția tuturor la acea vreme.

Donald Duck, alături de prietenul său din desenele animate, Mickey Mouse, dar și de Bugs Bunny, a devenit al treilea cel mai popular personaj de animație din toate timpurile. Dintre toate filmele de animație Disney, Donald a apărut în cel mai multe dintre ele, în comparație cu prietenii săi.

De curând, s-au împlinit 87 de ani de la apariția personajului de desene animate care ne-a înseninat copiilăriile și a stârnit multe hohote de râs în rândul celor mici.

Cum arăta prima schiță cu Donald Duck

Se pare că Walt Disney l-a avut ca sursă de inspirație pe Donald Bradman. Atunci când Walt a decis să creeze un alt personaj care avea să fie prietenul lui Mickey Mouse, a găsit un ziar cu Donald Bradman, un celebru jucător de crichet, și astfel i-a venit ideea pentru numele rățoiului care avea să facă istorie.

Cu toate acestea, primele desene cu Donald nu îl arată pe rățoi așa cum îl știm noi astăzi, ci avea o înfățișare diferită. Vocea personajului a fost dată de Clarence Nash, care a venit pentru audiții la Walt Disney Studios. Pe atunci, Walt căuta o persoană care să poată imita cu acuratețe sunete de animale. Clarence a fost vocea personajului până în 1983, iar de atunci, Tony Anselmo i-a luat locul artistului, după ce acesta a fost învățat ce are de făcut.

Primul desen original cu Donald Duck dezvăluit publicului larg a apărut în mai 1934, înainte ca acest personaj să fie animat. Schița a fost publicată în revista “Good Housekeeping”, cu rolul de a promova lansarea desenului animat în care Donald Duck era starul.

Pentru a anima personajul, Walt a apelat la ajutorul lui Art Babbit și Dick Huemer. Astfel, personajul a fost gată să își facă debutul în desenul “The Wise Little Hen” (Găinușa înțeleaptă).

Personalitatea lui Donald Duck

Donald iese în evidență, fiind un personaj total opus lui Mickey Mouse, prin firea lui explozivă. Cu toate acestea, rățoiul dovedește că are o inimă bună, la finalul fiecărui episod. Chiar dacă încearcă să facă cele mai bune alegeri, întotdeauna ajunge să intre în bucluc și se enervează.

El e în competiție cu Mickey, care de cele mai multe ori îl ajută să își resolve problemele. De-a lungul anilor, Donald nu a apărut singur și a fost însoțit de Daisy Duck, cea care joacă rolul partenerei sale în desenele animate.

De asemenea, rățoiul mai are o soră pe nume Dumbella și trei nepoți neastâmpărați pe nume Huey, Dewey și Louie. Donald are și un al doilea prenume, și anume Fauntleroy, fiind singurul personaj Disney care are 2 nume.

Cel de-al doilea prenume i-a fost anunțat în 1942, în desenul “Donald Gets Drafted”.