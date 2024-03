Cum arată și unde se află cea mai scumpă locuință din lume. Are 27 de etaje și a costat o avere

Mukesh Ambani, cel mai bogat om din India, și familia sa locuiesc într-un turn cu 27 de etaje, situat pe cea mai exclusivistă stradă din Mumbai. Iată imagini rare cu reședința!

Catalogată drept cea mai scumpă reședință privată din lume de către Cartea Recordurilor, casa familiei Ambani ar avea 600 de angajați, trei heliporturi și un cinematograf cu 50 de locuri, potrivit businessinsider.com.

Supranumită Antilia, de la numele unei insule mitice de pe coasta Europei, în Oceanul Atlantic, clădirea a fost rar fotografiată în interior, iar, în spațiul public, există foarte puține imagini cu ea. Însă, Bussiner Insider a adunat mai multe informații cunoscute despre casa familiei Ambani.

Cât a costat cea mai scumpă reședință din lume

Familia Ambani a atras atenția în această lună cu festivitățile premergătoare nunții fiului Anant, care au inclus un concert privat al Rihannei și mese pregătite de 100 de bucătari. Printre oaspeții de seamă s-au numărat Bill Gates și Mark Zuckerberg, care au ajuns în India pentru a sărbători viitoarea căsătorie a lui Anant, al cărui tată Mukesh Ambani are o avere estimată la 113 miliarde de dolari, potrivit sursei citate mai sus.

Familia Ambani este compusă din tatăl Mukesh și mama Nita, fiul cel mare Anant și gemenii Isha și Akash. Deși nu se știe care dintre aceștia locuiește permanent în cea mai scumpă reședință din lume, cert este că locuința are 600 de angajați.

Clădirea pe care Mukesh Ambani (om de afaceri și președinte al conglomeratului Reliance Industries) a construit-o pentru familia lui se află pe Altamount Road, strada miliardariilor din Mumbai. Alte surse plasează turnul privat drept a doua cea mai scumpă reședință din lume, după Palatul Buckingham.

Structura de peste 37.000 de metri pătrați are în mod oficial 27 de etaje, însă are multe tavane cu înălțime dublă, ceea ce înseamnă că este, de fapt, la fel de înaltă ca o clădire cu 40 de etaje. Holul are nouă lifturi, iar garajul are locuri pentru 168 de mașini.

Construcția, care are și un cinematograf cu 50 de locuri, un centru SPA și trei heliporturi, a costat aproximativ un miliard de dolari și a fost ridicată între 2006 și 2010, potrivit Architectural Digest India, citat de businessinsider.com.

Opulența acestei reședințe private a atras critici de-a lungul timpului. În anul 2011, Ratan Tata, un alt miliardar din India, a declarat pentru Times of India: „Este trist, pentru că această țară are nevoie de oameni care să își aloce o parte din bogăția lor enormă pentru a găsi modalități de a ameliora dificultățile pe care le au oamenii”, potrivit sursei citate.

