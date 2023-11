Toată lumea își dorește să aibă prosoape moi și pufoase, însă nu întotdeauna balsamul reușește să îți ofere rezultatul dorit. Descoperă ce trebuie să faci ca să ai prosoape cât mai moi și pufoase.

În timp, prosoapele își pot schimba textura și, oricât de mutl balsam ai folosi, acestea nu mai devin niciodată la fel de pufoase ca înainte. Un expert în materie de curățenie îți explică ce trebuie să faci ca să te bucuri de țesături moi și pufoase pentru cât mai mult timp.

Cum faci prosoapele să fie moi și pufoase. Truc simplu, rapid și ieftin, ce dă rezultate imediate

Dacă îți dorești să ai mereu prosoape moi și pufoase, atunci descoperă ce trebuie să faci. Deyan Dimitrov, expert în materie de curățenie, a dezvăluit cum niște ingrediente obișnuite și ieftine din locuința noastră ne poate ajuta să obținem țesături mai plăcute la atingere.

Primul truc, care este extrem de simplu, rapid și ieftin, constă în folosire oțetului și a prafului de copt. Se pare că pe cât sunt de banale, pe atât de eficient se dovedesc aceste două ingrediente.

Citește și: Trucul banal care îți va transforma prosoapele de bucătărie. Așa le faci mai albe

„Cele două ingrediente, folosite separat, pot transforma prosoapele aspre în unele moi și pufoase. Trebuie doar să adaugi 250 de ml de oțet în mașina de spălat alături de detergentul folosit în mod obișnuit. În plus, poți folosi și bicarbonat de sodiu. Trebuie să amesteci opt lingurițe de bicarbonat de sodiu cu detergentul folosit”, a explicat Deyan Dimitrov, expert în curățenie, potrivit celor de la express.co.uk.

Un alt detaliu important de care trebuie să ții cont atunci când vrei să ai prosoape moi și pufoase este să nu supraîncarci mașina de spălat rufe. Cu cât hainele sunt mai înghesuite, cu atât clătirea nu se va mai face la fel de eficient.

Citește și: De ce lenjeria și prosoapele de la hotel sunt întotdeauna albe. Iată motivele

Încearcă să nu folosești prea mult detergent, căci asta face ca prosoapele să devină aspre la atingere.

Un aspect pentru a avea prosoape cu adevărat curate și lipsite de miros este să le speli la fiecare două sau trei zile, potrivit lui Philip Tierno, doctor și profesor în materie de patologie și microbiologie la NYU Grossman School of Medicine, idee susținută și de Chuck Gerba, doctor și profesor în microbiologie la University of Arizona. Potrivit acestor specialiști, fiecare zi în plus crește semnificativ cantitatea de bacterii ce se formează în prosoape și acest lucru duce la apariția mirosului neplăcut, ce poate persista chiar și după spălare. Pentru cei care suferă de acnee, spălarea prosoapelor trebuie făcută zilnic.

În afară de mirosul plăcut și de faptul că sunt curățate eficient, prosoapele trebuie spălate după anumite reguli pentru ca ele să devină moi și pufoase.

Spală-le separat de haine și sortate în funcție de culori (albele se spală separat de cele colorate, pentru a evita decoloratul). Folosește cam jumătate din cantitatea obișnuită de detergent, căci prea mult poate să se acumuleze în prosoape și să le facă să fie mai puțin absorbante. Nu folosi clor ca să le albești, căci le va da o textură aspră la atingere. Nu este nevoie să folosești balsam de rufe, căci și acesta poate să le facă mai puțin absorbante și pufoase.