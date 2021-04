Cum îi mulțumește un bărbat soției sale după ce i-a adus pe lume 3 copii. Scrisoare lui este virală

Așa începe povestea de viață a lui Hayley Garnett, care a dorit să vorbească deschis cu BrightSide despre cum arată viața după naștere și ce crede soțul despre corpul unei femei după ce a devenit mamă.

Cum îi mulțumește un bărbat soției sale după ce i-a adus pe lume un copil

Cei de la BrightSide au fost mai mult decât încântați să dezvăluie părerea unui bărbat despre corpul unei femei după ce a născut. Povestea lui Hayley și a lui Cody s-a viralizat cu o viteză uimitoare.

"Sunt recunoscător pentru că știu că ești lângă mine."

Hayley și Cody au avut cea de-a unsprezecea aniversare de la căsătorie în octombrie 2020. Sunt părinți mândri de fete gemene și un băiat. Când te uiți la fotografiile lor, ele arată ca și cum ai ar avea familia perfectă. Există întotdeauna sentimentul că acest cuplu primește totul cu ușurință. Dar nu uita un lucru esențial, aparențele pot fi înșelătoare. Această familie are, de asemenea, propriile îndoieli și se confruntă adesea cu problemele pe care noi toți le trăim zi de zi.

Da, femeile sunt cele care dau naștere copiilor, dar acest lucru nu înseamnă că treaba soțului este doar să urmărească procesul de departe. Cody nu este doar un tată, el a vrut să rămână și iubitul soției sale.

"Îți sunt recunoscător și smerit că m-am trezit în fiecare zi în ultimii 11 ani alături de tine. M-ai făcut un om mai bun, un tată mai puternic, un frate și un fiu mai iubitor și un prieten bun. Mă bucur că nu am murit înainte de a te întâlni pe tine", a explicat el.

"Motivele pentru care m-am îndrăgostit de ea nu au nicio legătură cu niciuna dintre părțile corpului afectate de postpartum."

Scrisoare lui Cody pentru Hayley

Când Hayley i-a cerut lui Cody să scrie o scrisoare despre cum vede el corpul ei după naștere, unul dintre primele sale gânduri a fost că nimic nu s-a schimbat de fapt. Motivele pentru care s-a îndrăgostit de ea nu aveau nimic de-a face cu corpul ei sau modificările aduse de sarcină acestuia.

"Are în continuare același zâmbet frumos, minte hotărâtă, corp frumos și principii de viață extraordinare. Este la fel de puternică ca fata pentru care am cunoscut-o acum 15 ani. Încă are același simț al umorului. Încă miroase grozav."

Acesta a spus că pielea lăsată de pe burtă și grăsimea abdomenului sunt cele care i-au ținut și i-au protejat pe cei mai buni prieteni ai lui timp de 18 luni, făcând referire la cele două fiice gemene și la fiul său.

Aceste cuvinte sunt de neprețuit: "Semnele arată puterea necesară pentru a suporta greutatea a două fete frumoase care vor fi crescute de această mamă."

Cody a mai menționat că imperfecțiunile fac lumea distractivă și că "ne-am plictisi dacă totul ar fi impecabil".

El mai spune că există câteva lucruri importante pe care trebuie să le urmezi pentru a trăi într-o lume mai bună și a pentru a menține fericirea în familia voastră:

"Fiți buni unii cu alții."

"Învață din greșeli - ale tale și ale altora."

"Ajută-i pe cei care au nevoie."

"Și pentru soții de acolo care nu își îndeplinesc partea în creșterea copiillor, făcut mâncare, curățenie și menținerea fericirii soției - intensifică-ți jocul, frate."

Povestea lui Cody și a lui Hayley este superbă și nu e de mirare că s-a viralizat cu o viteză uimitoare.