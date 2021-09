Dani Oțil, mesaj superb pentru fiul său. Fanii au fost emoționați până la lacrimi: „Să știi că Mama ta e super-eroul meu preferat”

În cursul zilei de sâmbătă, 11 septembrie 2021, frumoasa soție a lui Dani Oțil a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. La scurt timp după naștere, Gabriela Prisăcariu a împărtășit cu urmăritorii săi o fotografie cu cel mic, lucru ce a bucurat din plin fanii cuplului.

Ulterior, Dani Oțil a ales să publice pe pagina sa de Instagram un mesaj spiritual adresat fiului său, menit să rămână amintire pentru cel mic.

Mesajul lui Dani Oțil către fiul său face senzație pe Instagram

Dani Oțil este în culmea fericirii după ce soția sa, Gabriela Prisăcariu, a născut. La scurt timp după ce a devenit părinte, acesta a dorit să scrie pe Instagram un mesaj emoționant adresat fiului său.

Textul este menit să servească drept o scrisoare spirituală pentru cel mic, care poate va descoperi la un moment dat mesajul tatălui său și stările pe care acesta le-a trăit, atunci când a devenit părinte.

Iată mai jos textul pe care l-a publicat Dani Oțil pe contul său de Instagram:

„Dragul meu "Cârcel" sau "Mâini de bătrânel",

Nu ma apuc acu sa iti scriu mult, pt ca am mai scris acu 10 ani o scrisoare si 6 milioane de români au vorbit doar despre asta o vară întreagă...🙄

Ți-aș compune un cântec, o poezie, cum fac alți tați mai talentați. Ar suna prost amândouă si nu vreau sa te fac de râs din prima zi de viață... Avem timp pt asta.

Iti las rândurile astea aici, ca peste 10, 15 ani sa dai scroll juma de ora pana ajungi la postare si sa înțelegi starea noastră, cat de mult te-am dorit, dar si panica ce ne-a cuprins...

Dar, daca părinții mei, care au muls si vaca, au terminat si facultate s-au descurcat cu mine...

Eu zic ca reușim ceva.

As vrea sa fiu cu tine macar la fel de bun cum au fost ei cu mine.

Tu ești fragil acum, dar promit sa te fac puternic si rezistent... Pt ca in scurt timp eu voi fi cel fragil(vârsta mea nu e de ședințe cu părinții ci cu bunicii).

Nu voi încerca sa te transform in rezultatul sumei frustrarilor mele sportive sau profesionale. Tu NU vei fi un Dani Otil mai bun. Tu vei fi tu.

Bine... Cu doua medalii la Olimpiada din 2040...dar tu 🤗

Am sters următoarele 3 idei, pt ca orice scriu acum cu un nod in gât si cu o bere in nas... Suna a versuri de manele. Jur.

Hai ca închei. Dar daca fumezi in liceu, vii acasă cu o urâtă belciugata sau nu iei bacul cu medie mare, sa stii ca deja am poze cu tine dezbrăcat si cu urme de caca 😎

P.S. Cand o sa afli de Spider-Man, Super Man, Bat Man... Sa stii ca Mama ta e super-eroul meu preferat”, a scris Dani Oțil pe pagina sa oficială de Instagram.

Mesajul acestuia a adunat mai bine de treizeci de mii de aprecieri în prima oră după ce a fost scris și chiar și vedetele au reacționat.

„Acuma plang!!!😢😢😢❤️❤️❤️ Asa fericiti sa va faca in absolut toate zilele ce vor urma! ❤️”, i-a transmis Ramona Olaru, colega sa de platou de la „Neatza cu Răzvan și Dani”.