Dave Anica a locuit pe stradă, dar acum câștigă peste 3,5 mii de euro. Cum a reușit să-și schimbe viața la 180 de grade

Bărbatul a luptat și a aplicat pentru un job de însoțitor de zbor, pe care l-a obținut. La scurt timp, soarta avea să i se schimbe foarte mult după ce și-a pierdut locul de muncă. A ales să se concentreze pe conturile sale sociale și nu a dat greș.

Dave, care este originar din Portugalia, locuiește acum cu persoana iubită, un profesor de dramă: ”Eram destul de activ pe rețelele de socializare, dar mai mult ca hobby decât pentru niște bani în plus.

Citește și: Nicola Sullivan pare o femeie normală până renunță la hainele sport. Copiii ei nu pot să o privească, iar străinii o evită

Când am fost concediat, am decis să îmi dedic tot timpul rețelelor de socializare deoarece era ceva ce aveam în vedere de mult timp. A fost oribil să-mi pierd slujba, am pus suflet în meseria de însoțitor de zbor, și a fost foarte greu pentru mine pentru că erau străin de asta.”.

Chiar dacă este mulțumit de viața pe care o are acum, tânărul recunoaște că a trăit clipe cumplite în această perioadă. Se temea să nu cadă în extrema cealaltă și să ajungă, din nou, pe străzi. Dar lucrurile s-au ”întors” în favoarea lui.

”Dar adepții mei au fost alături de mine prin lucrurile dure precum pierderea slujbei. De aceea îi numesc familia mea”, a explicat Dave, potrivit The Sun.

Cum a ajuns Dave la 450.000 de adepți pe TikTok

Când Dave și-a pierdut slujba, avea 24.000 de adepți pe Instagram și 200.000 de TikTok. În prezent, a reușit să dubleze numărul urmăritorilor și își încearcă norocul pe Youtube.

Citește și: Misterul pământului care face valuri atunci când pășești pe el. Care e explicația imaginilor care par trucate

Deși a fost un salt în necunoscut, Dave știa că se poate descurca pentru că supraviețuise vieții grea de pe străzi.

După încercări nenumărate de a duce o viață normală, norocul i-a surâs după ce a participat la un concurs de dans.

La doar șase luni după ce a rămas fără adăpost, Dave a apărut la televiziunea națională ca dansator pentru Danny Brillant. ”A fost o nebunie, o întoarcere de 180 de grade. Am avut prieteni mulți prieteni la Paris care au încercat să obțină jobul, dar am avut norocul să fiu ales.

La un an, dansam la televiziunea națională și apoi mi s-a oferit șansa să fiu coregraful unei emisiuni TV în Beirut. Liban. Dacă eu am reușit să fac asta, oricine poate. Cel mai mare regret al meu a fost că nu mi-am început mai devreme cariera în online.”, a explicat tânărul.