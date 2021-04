Nicola Sullivan pare o femeie normală până renunță la hainele sport. Copiii ei nu pot să o privească, iar străinii o evită

Femeia iubește tatuajele și nu a ezitat să-și umfle corpul cu desene: ”Am făcut câteva în trecut. Dar știam că într-o zi voi fi acoperită de ele, așa că am făcut în continuare. Am fost carantinată anul trecut cu vărul meu, care este artist tatuator. În puțin peste două săptămâni și jumătate mi-am acoperit corpul.”

Nicola, care locuiește în sudul Londrei, spune că primul ei tatuaj a fost făcut pe când avea 17 ani.

Citește și: A vrut să-și remobileze casa, însă nu se aștepta să găsească asta când a golit locuința. Ce se afla în unul dintre pereți

”Am intrat în magazin și am mințit despre vârsta mea. Pe atunci nimeni nu cerea un act de identitate care să confirme că aveam peste 18 ani. Am plecat cu Tinkerbell pe spate. Privind în urmă, a fost un pic copilăresc și când am ales tatuajul nu m-am gândit că va fi cu mine pentru tot restul vieții mele. Am fost singura dintre prietenii mei care și-a făcut un tatuaj și nu am simțit durere.”, a povestit Nicola pentru The Sun.

Ce părere au prietenii apropiați despre look-ul Nicolei Sullivan

La acel moment, părinții tinerei erau împotriva schimbărilor pe care Nicola Sullivan le dorea. Însă asta nu a împins-o să facă un pas înapoi: ”Mama și tata erau total împotrivă. Când tata a văzut tatuajul, mi-a spus că va rămâne pentru totdeauna pe pielea mea. Dar mama nu a fost atât de înverșunată în legătură cu asta.”

La 19 ani a urmat un alt desen, cu numele fiicei proaspăt născute.

Dar bruneta consideră că tatuajul care are o semnificație deosebită este cel cu trandafiri, situat de la subsuoară până la gleznă. Acesta îi amintește de o perioadă dificilă din viața sa.

Citește și: Creatura ciudată, cu chip uman și corp de pasăre, care a fost prinsă în plasele unui pescar. Ce este

”Aproape că am murit dând naștere gemenilor mei. A fost o perioadă traumatică, așa că am vrut ceva dramatic pentru. Când le-am explicat copiilor mei mai mari de ce am ales trandafirii, s-au cam supărat. Așa că am mai adăugat doi, care îi reprezintă și pe ei.”, a povestit ea.

În 2010, tatăl ei s-a stins, așa că a ales să-i dedice un braț întreg. ”Când mă simt emoționată sau supărată, tatuajele sunt remediul meu. Astfel îmi procesez emoțiile.”, a mai spus Nicola.

Timp de un deceniu, femeia s-a rezumat doar la a își umple brațul de tatuaje, însă când lumea a fost lovită de pandemia de coronavirus, acele sentimente au dus la un adevărat maraton care i-a umplut aproape toată pielea de desene.

Însă corpul său îi sperie pe cei șase copiii ai săi și nici străini nu sunt mai înțelegători cu privire la pasiunea ei.

Citește și: Femeia cu un mariaj fericit care plătește bărbații să o îmbrățișeze. De ce procedează în acest fel

”Copiii mei au urât tatuajele, dar în acum văd lucrurile diferit. Prietenilor lor le place cum arăt, iar gemenii ajung în sfârșit să audă că mama lor este destul de mișto. Pe stradă totuși, nu este mereu ok. Oamenii traversează pentru a mă evita. O femeie și-a tras geanta mai aproape. Am râs și am vrut să-i spun că tatuajele mele valorează de trei ori mai mult decât geanta ei”, a spus Nicola.