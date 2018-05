De ce domnișoarele de onoare se îmbracă la fel. Cum a apărut obiceiul?! Nu, nu e vorba de a da bine în albumul de nuntă!

Domnișoarele de onoare poartă, de obicei, rochii de aceeași culoare, dar puțini nuntași știu adevăratul motiv. În ziua de azi, scopul aestei alegeri este ca fotografiile din albumul de nuntă să fie parcă desprinse dintr-un basm. Adevăratul motiv din spatele acestui obicei de nuntă este, însă, altul.

E adevărat că astăzi domnișoarele de onoare poartă haine la fel, într-o culoare aleasă de mireasă, dar nu e vorba de vreun criteriu de natură estetică la mijloc.

Demult, domnișoarele nu numai că se îmbrăcau astfel încât să semene una cu alta, ci pentru a semăna chiar și cu mireasa. Pe atunci, se credea că în așa fel urmau să păcălească spiritele malefice care ar fi dorit să-i facă rău miresei, acestea nemaiștiind care dintre ele e cea care se căsătorește, scrie realitatea.net.





