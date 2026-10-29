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De ce lingura pentru spaghete are o gaură în mijloc. Funcția surprinzătoare pe care puțini o cunosc

Poate ai observat sau poate ai trecut rapid cu vederea faptul că lingura pentru spaghete este mai specială, și anume are o gaură. Iată ce rol are, de fapt, această gaură și cum te poți folosi de ea.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 10:42 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 11:00
De ce lingura pentru spaghete are o gaură în mijloc | ProfiMedia
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În bucătărie sunt tot felul de ustensile care fie aglomerează spațiu, fie chiar ne sunt de folos atunci când pregătim de mâncare. Ei bine, lingura pentru spaghete nu este doar un obict de decor pe care să-l dăm laoparte când ne grăbim, din contră, ar trebui să ne ajutăm de ea.

Gaura din lingura pentru spaghete nu este ca gaura din covrig, ci are două roluri importante.

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Funcția surprinzătoare a lingurii pentru spaghete pe care puțini o cunosc

Lingura pentru spaghete, pe care o folosești când îți faci paste pe fugă, seara târziu, este mult mai utilă decât ai crede. Știi gaura aceea din mijlocul lingurii? Ei bine, nu e pusă acolo întâmplător!

O postare recentă de pe Imgur a făcut senzație pe internet, dezvăluind la ce folosește, de fapt, orificiul din lingura pentru spaghete: te ajută să măsori cantitatea potrivită pentru o porție.

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Cu alte cuvinte, poți afla exact câte spaghete să pui la fiert. Tot ce trebuie să faci este să treci pastele uscate prin gaura din lingură, care este concepută pentru a măsura o porție. Poți uita de ghicitul din ochi pentru o porție care să te sature sau care să nu pară că vrei să hrănești tot blocul.

De asemenea, după fierberea pastelor, poți folosi lingura aceasta pentru a scurge apa. Nu mai trebuie să te chinui cu strecurătoare sau în alte moduri, ci doar să le iei cu lingura din oală, să aștepți câteva secunde să se scurgă apa și gata, pune-le pe farfurie.

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Este un instrument de-a dreptul util în bucătărie atât pentru novici, cât și pentru bucătari mai experimentați.

colaj lingură pentru spaghete și mână care ia recipientul cu spaghete de pe raft
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Oare și alte ustensile din bucătărie au întrebuințări diverse?

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