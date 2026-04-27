Spaghete cu chiftele în sos de roșii. Rețetă pentru un prânz delicios și consistent

Spaghetele cu chiftele în sos de roșii sunt genul de mâncare care amintește de mesele în familie, de bucătăria de casă și de mirosul de sos care fierbe încet pe aragaz. Gustul este dulce-acrișor de la roșii, aromat de la ierburi, bogat și suculent de la chiftele.

O mâncare cu arome intense de roșii coapte, carne bine condimentată și ierburi aromatice care se întrepătrund într-un sos catifelat

Rețeta de spaghete cu chiftele în sos de roșii este cea a unui preparat clasic, iubit în bucătăriile din întreaga lume, dar mai ales în zona mediteraneană și în bucătăria italo-americană. Este o mâncare reconfortantă, bogată, cu arome intense de roșii coapte, carne bine condimentată și ierburi aromatice care se întrepătrund într-un sos catifelat.

Chiftelele fragede, rumenite ușor la exterior și suculente la interior, transformă acest preparat dintr-un simplu fel de paste într-un adevărat festin. Acestea aduc consistență și proteine, iar combinația finală este una echilibrată, sățioasă și extrem de parfumată.

Textura este esențială aici: spaghetele trebuie să fie al dente, astfel încât să păstreze o ușoară fermitate. Iar sosul de roșii trebuie să fie dens, ușor dulce-acrișor, bine legat și aromat. Fiecare furculiță combină pastele catifelate cu sosul intens și bucățile fragede de carne, creând o experiență completă și satisfăcătoare.

Este o rețetă care nu se demodează niciodată și care poate fi adaptată ușor – mai picantă, mai aromată sau mai bogată în verdețuri, în funcție de preferințe. Un preparat simplu în esență, dar cu un rezultat final spectaculos, perfect pentru orice zi în care vrei ceva cu adevărat bun și reconfortant. Descoperă mai jos lista de ingrediente și pașii de urmat pentru a prepara și tu rețeta.

Spaghete cu chiftele în sos de roșii - Ingrediente

Pentru chiftele:

500 g carne tocată amestec (vită și porc sau doar vită)

1 ou

3 linguri pesmet

2 căței de usturoi tocați fin

1 ceapă mică, rasă sau foarte fin tocată

2 linguri pătrunjel proaspăt tocat

50 ml lapte

sare și piper după gust

½ linguriță oregano uscat

½ linguriță boia dulce (opțional).

Pentru sos:

700 ml passata de roșii sau roșii pasate

2 linguri ulei de măsline

1 ceapă mică

2 căței de usturoi

1 linguriță zahăr (pentru echilibru acidității)

sare și piper după gust

1 linguriță busuioc uscat sau câteva frunze proaspete

½ linguriță oregano.

Pentru paste:

400 g spaghete

sare pentru fierbere.

Rețeta de spaghete cu chiftele în sos de roșii - Mod de preparare

Începe cu pregătirea chiftelelor, deoarece acestea au nevoie de puțină odihnă pentru a-și fixa aromele. Într-un bol încăpător, pune carnea tocată și adaugă oul, pesmetul și laptele, care va ajuta la obținerea unei texturi fragede. Încorporează ceapa rasă, usturoiul tocat fin și pătrunjelul proaspăt. Condimentează cu sare, piper, oregano și, dacă dorești, puțină boia dulce pentru culoare și un gust ușor afumat.

Amestecă bine compoziția cu mâna până devine omogenă, dar fără a o compacta excesiv. Formează chiftele de mărimea unei nuci sau puțin mai mari, în funcție de preferință. Așază-le pe o farfurie și lasă-le deoparte.

Într-o tigaie adâncă sau o cratiță, încălzește uleiul de măsline și adaugă ceapa tocată fin. Călește-o la foc mediu până devine translucidă și ușor aurie. Adaugă usturoiul și amestecă rapid, având grijă să nu se ardă, deoarece devine amărui.

Toarnă pasta de roșii peste ceapă și usturoi, apoi adaugă sarea, piperul, zahărul, oregano și busuiocul. Lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 10–15 minute, până când capătă consistență și aromele se îmbină armonios.

Separat, într-o tigaie, poți rumeni ușor chiftelele pe toate părțile până capătă o crustă ușor aurie. Acest pas nu este obligatoriu, dar adaugă un plus de gust și textură. După rumenire, transferă chiftelele în sosul de roșii și lasă-le să fiarbă împreună încă 20–25 de minute, la foc mic, acoperite parțial. În acest timp, chiftelele se gătesc complet, iar sosul capătă un gust bogat, intens și ușor dulceag de la carne.

Între timp, fierbe spaghetele în apă cu sare, conform instrucțiunilor de pe ambalaj, până devin al dente. Scurge-le, dar păstrează puțină apă de la fiert, în caz că dorești să subțiezi sosul.

Asamblare și servire spaghete cu chiftele în sos de roșii

Pune spaghetele pe farfurii și adaugă deasupra sosul generos cu chiftele. Amestecă ușor sau lasă-le stratificate, în funcție de preferință. Poți adăuga parmezan ras deasupra și câteva frunze proaspete de busuioc pentru un plus de prospețime și aromă.