Carbonara cu legume și verdețuri de primăvară. O interpretare delicioasă a celebrei rețete din bucătăria italiană

Carbonara cu legume și verdețuri de primăvară transformă celebrul preparat italian clasic într-o masă mai ușoară, mai proaspătă și potrivită pentru zilele în care apare pofta de ceva cremos, dar nu greu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 08:24 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 08:37
Carbonara cu legume și verdețuri de primăvară transformă celebrul preparat italian clasic într-o masă mai ușoară | Shutterstock
Inspirată din reinterpretările moderne ale carbonarei cu sparanghel, mazăre și verdețuri fragede, această variantă combină gustul sărat al pancettei crocante cu dulceața naturală a legumelor verzi și cu sosul catifelat pe bază de gălbenușuri și parmezan.

În această versiune, pastele sunt îmbrăcate într-un sos fin și lucios, fără smântână, exact cum cere tradiția unei carbonara adevărate. Secretul este temperatura: gălbenușurile trebuie amestecate cu brânza maturată și subțiate cu apă fierbinte de la paste pentru a crea acea textură mătăsoasă care acoperă fiecare fir de spaghetti.

Verdețurile adăugate la final nu doar că aduc culoare, ci și un contrast plăcut între prospețime și bogăția sosului. Sparanghelul rămâne ușor crocant. Mazărea oferă note dulci. Iar spanacul sau frunzele tinere de kale se înmoaie delicat printre paste.

Este o rețetă perfectă pentru mesele rapide de seară, dar suficient de elegantă și pentru un prânz de weekend. Totul se gătește în mai puțin de 30 de minute. Iar rezultatul are acel echilibru rar între confort și prospețime. Piperul proaspăt măcinat este esențial aici – nu doar condiment, ci parte din identitatea preparatului. Iar la final, puțină coajă rasă de lămâie transformă întreaga farfurie, oferind o notă discretă și luminoasă care scoate în evidență verdețurile.

Carbonara cu legume și verdețuri de primăvară - Ingrediente( 4 porții)

  • 400 g spaghetti
  • 150 g pancetta sau bacon afumat
  • 1 legătură sparanghel verde
  • 150 g mazăre
  • 2 mâini frunze tinere de spanac
  • 3 gălbenușuri
  • 1 ou întreg
  • 120 g parmezan ras fin
  • 2 linguri ulei de măsline
  • 1 cățel usturoi
  • sare
  • piper negru proaspăt măcinat
  • coaja rasă de la 1 lămâie
  • 2-3 linguri apă de la paste.

Carbonara cu legume și verdețuri de primăvară - Mod de preparare

Pune o oală mare cu apă la fiert și adaugă sare din belșug. Fierbe pastele până devin al dente, păstrând o cană din apa în care au fiert înainte de scurgere.

Taie pancetta în cuburi mici sau fâșii și rumenește-o într-o tigaie mare, fără mult ulei suplimentar, până devine crocantă și aurie. Scoate o parte pe o farfurie pentru servire, iar restul las-o în tigaie împreună cu grăsimea aromată pe care a lăsat-o.

Rupe capetele tari ale sparanghelului și taie tijele în bucăți de câțiva centimetri. Adaugă sparanghelul în tigaie și gătește-l 3-4 minute, cât să rămână ușor crocant. Pune apoi mazărea și usturoiul tocat fin și mai gătește încă un minut.

Într-un bol mare, bate gălbenușurile și oul întreg împreună cu parmezanul ras și mult piper proaspăt măcinat. Adaugă 2-3 linguri din apa fierbinte de la paste și amestecă energic până obții o compoziție fluidă și cremoasă.

Pune pastele fierbinți direct în tigaia cu pancetta și legume. Adaugă spanacul și amestecă rapid până începe să se înmoaie. Ia tigaia de pe foc și toarnă imediat amestecul de ou și parmezan. Amestecă energic cu clești sau cu o lingură mare, astfel încât căldura pastelor să transforme sosul într-o cremă fină, fără să coaguleze ouăle.

Dacă sosul pare prea gros, adaugă treptat puțină apă de la paste până obții consistența dorită. Gustă și potrivește cu sare doar dacă este nevoie, deoarece pancetta și parmezanul sunt deja sărate.

Servește carbonara cu legume și verdețuri de primăvară imediat, cu pancetta crocantă păstrată deoparte, extra parmezan, piper proaspăt măcinat și puțină coajă rasă de lămâie deasupra.

Pentru un gust și mai apropiat de variantele moderne italiene, poți adăuga și câteva frunze de mentă sau pătrunjel tocat foarte fin înainte de servire.

