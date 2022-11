Schimbarea uluitoare pe care a făcut-o mama a doi copii. E de nerecunoscut acum după ce a slăbit aproape 64 de kilograme

Tânăra, care locuiește în Washington, DC, este mama a doi copii și obișnuia să aibă un stil alimentar haotic. Mai exact, Sara consuma în jur de 3.000 de calorii pe zi. În medie, o femeie consumă în jur de 2.000 de calorii pe zi pentru a-și menține greutatea.

Schimbarea uluitoare pe care a făcut-o mama a doi copii. E de nerecunoscut acum

Sara Lockett, o tânără mămică, a devenit de nerecunoscut după ce a slăbit aproape 64 de kilograme. Femeia a apelat la gastric sleeve, un tip de intervenție chirurgicală care îți poate micșora stomacul cu până la 80%, scriu specialiștii de la clinica Regina Maria.

Tânăra cântărea 114 kilograme, în timp ce dieta ei conținea mult fast-food și produse cu zahăr în toate cele trei mese pe zi. Sara și-a dorit o schimbare în viața sa, așa că a dat jos din kilogramele acumulate și, spune ea, se simte mai bine ca niciodată.

„După ce am născut de două ori, m-am îngrășat foarte mult și nu le-am mai putut da jos, pentru că sufeream și de alte afecțiuni, cum ar diabet gestațional și preeclampsia”, a povestit ea, notează Daily Mail.

Preeclampsia este o problemă care poate apărea în timpul sarcinii și se referă la creșterea moderată sau mare a tensiunii arteriale și a pierderii de proteine prin urină.

„Nu am avut nici cel mai bun stil alimentar, mâncam tot ce apucam în timpul zilei, consumam cât pentru doi la masa de cină și luam multe gustări”, a mai continuat ea.

Întâmplarea neplăcută care a determinat-o pe tânăra mămică să-și schimbe viața

Sara a mărturisit că nu se simțea deloc bine în pielea ei. Nu voia să se afișeze cu soțul ei în public, dar nici cu copiii ei, în vârstă de patru, respectiv doi ani.

„Chiar și mersul în parc a fost o experiență îngrozitoare. Odată, fiul meu a fost prea speriat să coboare singur pe tobogan și a vrut să ne dăm împreună. Așadar, m-am pus și eu și când toboganul s-a stricat, eu am rămas blocată și nu m-am putut urni de acolo.

A trebuit să vină soțul meu și să mă tragă afară, doar așa am putut să ies din tobogan. Acea amintire nu o voi uita niciodată. Știam că urmează să fac o schimbare în viața mea”, a explicat tânăra mămică.

După un an în care a încercat să slăbească prin alimentație sănătoasă și antrenament, Sara nu a făcut niciun progres și chiar a fost diagnosticată cu sindromul ovarelor polichistice, ceea ce i-a îngreunat scăderea în greutate.

Ulterior, cineva i-a sugerat să apeleze la procedura de micșorare a stomacului pentru a slăbi și pentru a-și regla problema hormonală. Așa că Sara a acceptat sfatul și s-a operat în septembrie 2021, fiindu-i asigurată aproape întreaga sumă pentru intervenția chirurgicală.

După operație, a trebuit să consume mai întâi lichide pentru a putea trece la a mânca alimente moi.

„Am început să scad în greutate și a fost cu adevărat încurajator, dar am început să văd schimbări masive când am început să fac sport la șase săptămâni după intervenția chirurgicală.

„Obiectivul meu era să ajung la 70 de kilograme, însă când am văzut că am aproape 64 am rămas uimită. A fost mai bine decât mă așteptam. Acum, pot să alerg cu copiii mei, să mă joc cu ei prin parc”, a spus tânăra mămică.

După ani în care s-a ascuns în tricouri largi, Sara și-a regăsit plăcerea în a se îmbrăca: „Am din nou încredere în mine și acum sunt în etapa în care experimentez”, a precizat Sara.

Intervenția de micșorare a stomacului poate avea și consecințe pe termen lung, pe lângă beneficii. Multe dintre ele se referă la faptul că persoanele care își micșorează stomacul iau mai puțini nutrienți decât înainte. Alte consecințe includ ocluzia intestinală, hernia, refluxul gastroesofagian, hipoglicemia, malnutriția și vărsăturile.

