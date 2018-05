Dumnezeu și-a trimis îngerii pe Pământ! Trei femei din Marea Britanie, declarații șoc: "M-am uitat la mâinile mele şi am realizat că mă întorsesem într-un corp uman"

Îngerii există şi se află printre noi! Este dezvăluirea făcută de trei doamne, care susţin că au fost trimise din Ceruri pentru a-i ajuta pe pământeni.

Femeile, îmbrăcate în alb şi purtătoare de aripi, au povestit totul despre ele şi despre misiunea lor, în cadrul unei celebre emisiuni televizate din Marea Britanie.

Un înger de pe Terra este o fiinţă care are acum aspectul unui om, dar într-o viaţă anterioară trăia în alte ţinuturi, planete şi dimensiuni. Deci erau zâne, îngeri, sirene şi alte fiinţe din Univers, cunoscute sub denumirea de extratereştri.

Michelle, Sarah şi Ruth susţin că nu şi-au dat seama de la început că sunt îngeri şi le-a luat destul timp ca să-şi afle adevărata identitate, dar - mai ales - care le este misiunea pe Pământ.

"Am aflat în urmă cu 10 ani că sunt înger. Dar când aveam 3 sau 4 ani, am avut un moment de revelaţie. M-am uitat la mâinile mele şi am realizat că mă întorsesem într-un corp uman", mărturisește una dintre femei

Îngerii de pe Terra se afla aici deoarece vor să ajute oamenii, vor să ajute pe toată lumea. Deci sunt aici ca să ofere iubire necondiţionată. În timp ce Michelle şi Sarah susţin că rolul lor este să transmită energie pozitivă oamenilor, Ruth are o misiune mai delicată:

"Sunt un înger care comunică cu animalele. Deci îi ajută pe oameni şi pe animalele lor să formeze conexiune mai puternică".

Deşi, la început s-au îndoit de misiunea lor, cele trei britanice sunt acum ferm convinse că - datorită lor - lumea va fi mai bună şi mai fericită.