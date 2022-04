Antonia s-a filmat în timp ce mănâncă, azi face o adevărată avere pe TikTok. Cât costă să o privești timp de un minut la masă

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei femei pe nume Antonia Graham, în vârstă de 25 de ani, din North West England (Marea Britanie). Femeia a devenit o adevărată senzație pe TikTok în luna aprilie a anului trecut.

Supărată să vadă că mulți râd de ea pentru faptul că are kilograme în plus, aceasta s-a filmat în timp ce îi „înfruntă” pe cei caare o critică, explicând faptul că se iubește fix așa cum e. Nu a durat mult și ea a devenit o adevărată senzație a internetului.

Pare greu de crezut, dar Antonia Graham a reușit să găseasăc rețeta succesului în cel mai neașteptat mod posibil. Într-o zi, tânăra s-a săturat să tot fie ținta glumelor celor care se amuză pe seama greutății sale, așa că a decis să facă un clip video în care îi pune la punct pe cei care o critică. Nu a durat mult și filmarea a devenit virală pe TikTok, acolo unde a adunat, într-un timp extrem de scurt, câteva milioane de vizualizări.

După o săptămână, Antonia a ajuns de la o simplă casnică, mamă a trei copii, la un adevărat star. Tânăra de 25 de ani a început să câștige o avere semnificativă mâncând burgeri, cartofi prăjiți, pui pane, pizza și alte mâncăruri comandate de la restaurantele de tip fast food. Oameni din întreaga lume stau în fața camerelor de filmat, pe o celebră platformă (unde fanii plătesc pentru a vedea poze și filmări cu un model sau artist), și plătesc bani pentru a vedea cum Antonia mănâncă porții uriașe de mâncare.

„M-am zbătut mult cu greutatea mea toată viața, până anul trecut. Am obezitate morbidă. Țineam tot felul de diete și am făcut chiar și post negru cu apă timp de cinci zile, în speranța că voi pierde greutate. Nu am reușit, desigur. Totuși, anul trecut, am postat un clip video ce a devenit viral. Eram doar eu făcând glume la adresa mea atunci când imaginile au devenit virale și au fost văzute de milioane de oameni. Au fost și comentarii negative, dar au fost și oameni care mi-au lăudat atitudinea și inițiativa de-a închide gurile rele și de-a arăta că mă accept și mă plac așa cum sunt”, a dezvăluit Antonia Graham, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Azi, femeia lucrează doar două zile pe săptămânâ și spune că mulți plătesc doar ca s-o vadă cum mănâncă și se îngrașă. Consuă cam 3.000 de calorii la o masă, în cantități de mâncare fast food ce ar ajunge pentru toată familia.

Pentru a putea privi cum tânăra mănâncă, clienții plătesc zece lire sterline pe minut și, după o lună, Antonia Graham adună în cont în jur de 10.000 de lire sterline, adică o mică avere! Totuși, tânăra nu neagă faptul că, la pachet cu câștigul au venit și niște kilograme în plus.

