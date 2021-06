Ea e femeia care face avere pozându-și o anumită parte a corpului. Cum arată corpul tinerei Yvonna Bar

Yvonne Bar este un fotomodel din Frankfurt (Germania) care a decis să investească o adevărată avere în fizicul său. Practic, tânăra în vârstă de 26 de ani a cheltuit mai bine de 50.000 de euro pentru a-și face implanturi cu silicon și pentru a semăna cât mai mult cu celebra vedetă americană Kim Kardashian.

Cum arată azi Yvonne Bar, tânăra care face o avere din poze

Transformarea sa a început în anul 2013 și, de atunci, focoasa brunetă și-a operat bustul de trei ori și a ajuns de la cupa A la cupa H. Înainte de asta, toți râdeau de ea că nu are forme și că are mai degrabă corpul unui bărbat. Ani de zile, tânăra din Germania a suferit din cauza acestui subiect și, din acest motiv, a fost mai mult decât sigură că modificarea aspectului fizic o să-i readucă încrederea în sine.

După ce s-a ales cu un piept generos și cu un posterior de braziliancă, Yvonne Bar a ajuns să atragă privirile tuturor.

Peste noapte, bruneta s-a transformat într-o adevărată vedetă și tot mai multe persoane din întreaga lume au început să o urmărească pe Instagram. Văzând că fotografiile sale devin imediat virale și adună numeroase aprecieri și comentarii, bruneta și-a deschis și un cont pe o platformă unde fanii pot plăti pentru poze sau clipuri video.

„Mereu am crezut că femeile care au forme generoase sunt frumoase. Cred că e important să ai un bust frumos. Aveam cupă A înainte de transformare și acest lucru m-a făcut să mă simt nesigură pe mine și să ajung subiect de glume pentru cei din jur. Mulți râdeau că am un piept plat. Când am avut primul prieten am dormit cu sutienul pe mine și evitam pe cât posibil să merg la plajă sau la piscină. Ador femeile cu forme, sunt foarte feminine. Ador look-ul exotic, părul închis la culoare și formele generoase. Exact cum arată Kim Kardashian”, a dezvăluit modelul, potrivit celor de la The Sun.

În prezent, tânăra câștigă zeci de mii de euro acum din fotografiile pe care și le face și spune că nu mai este nevoie să lucreze în domeniul bancar, așa cum făcea înainte.

Cel mai adesea, pozele cu bustul generos sau cele cu posteriorul de braziliancă la vedere sunt cele care fac snezație și îi aduc sume importante de bani de la admiratori.