Femeia care câștigă 25.000 dolari pentru fiecare clip în care își arată o anumită zonă a corpului. Ce parte filmează pentru bani

În filmuleț, Katiana poate fi văzută explicând, pas cu pas, femeilor cu bustul generos cum să sară chiar înainte de a începe să țopăie. Nu se aștepta ca lucrurile să ia o asemenea amploare deși este urmărită de 1,3 milioane de persoane pe Instagram.

Care este mesajul pe care Katiana Kay vrea să-l transmită

”Îmi amintesc că am fost Live pe Tiktok și în câteva secunde am trecut de la 100 de spectatori la peste 2.000. Toată viața am fost luată în batjocură pentru că am sânii mari, așa că acum sunt fericită pentru că oamenilor le place asta.”, a declarat Katiana.