Ea e tânăra care a renunțat la șampon de 6 ani. Cum arată părul ei și ce a descoperit, după un timp

Femeia a luat în urmă cu ceva timp decizia de-a nu mai cumpăra și folosi șampon din comerț. Șase ani au trecut de când nu a mai folosit un astfel de produs și dezvăluirile tinerei au uimit și au intrigat oameni din întreaga lume. Ce a descoperit și ce s-a întâmplat cu părul ei?

O tânără a dezvăluit ce s-a întâmplat cu părul ei, după ce timp de șase ani nu a folosit șampon

Aceasta este incredibila dezvăluire pe care a făcut-o Laura Ashley, o tânără în vârstă de 27 de ani din California, Statele Unite ale Americii. În urmă cu șase ani, adică pe vremea când avea 21 de ani, femeia a decis să nu mai folosească șampon.

Timpul a trecut și tânăra nu a renunțat la decizia sa, chiar dacă acest lucru i-a atras numeroase critici și glume din partea celor din jur. Nu puțini au fost cei care au jignit-o în tot felul de moduri și i-au spus că arată rău, că părul ei este „murdar și miroase”. Totuși, de fiecare dată, Laura Ashley a ignorat comentariile negative ale celor din jur și a continuat să se țină de această regulă pe care și-a impus-o: aceea de-a nu folosi deloc șampon.

Acum, după șase ani în care nu a folosit deloc șampon, femeia din California explică faptul că părul ei nu a arătt niciodată mai bine și că sunt chiar și persoane care o complimentează pentru modul în care arată.

„Am văzut la un moment dat pe internet ceva despre persoane care nu folosesc șampon și cu cât am cercetat mai mult, cu atât mai tare am început să-mi doresc să fac și eu acest lucru. A fost ca un fel de experiment personal și așa am descoperit că pot folosi alte lucruri pe post de șampon, precum apa și uleiurile esențiale. Părul meu arată mult mai sănătos acum. Înainte era drept și foloseam tot felul de produse ca să îl spăl sau să îl usuc. De când am renunțat la șampon, balsam și uscător pot spune că am păr ondulat. Simt că e mult mai sănătos și cred că acum crește și mult mai repede”, a fost dezvăluirea complet neașteptată pe care a făcut-o tânăra, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Se pare că această decizie de-a nu mai folosi șampon cu anii are legătură cu faptul că femeie este vegană și încearcă, pe cât posibil, să stea departe de produsele din comerț, pe care le consideră plină de chimicale.

