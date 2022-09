Ea e tânăra care s-a născut cu dinți transparenți. Cum arată când zâmbește

Oricine își dorește să aibă o dantură cât mai sănătoasă și albă, pentru a avea un zâmbet ca-n filme. Totuși, o tânără a reușit să surprindă din plin atunci când a dezvăluit faptul că ea s-a născut cu dinți transparenți.

Aceasta este incredibila poveste de viață a unei tinere pe nume Mihaley Olivia Grace Schlegel, în vârstă de 19 ani, din Oklahoma (Statele Unite ale Americii). Încă de când era foarte mică, părinții săi au observat faptul că începe să aibă probleme tot mai mari cu dinții. La un moment dat, dantura copilei a devenit aproape complet transparentă.

Pe măsură ce a crescut și a început să fie tot mai conștientă de imaginea ei și de modul în care o privesc cei din jur, Olivia a început să aibă tot mai mult de suferit de pe urma afecțiunii sale, numită osteogeneză sau „boala oaselor de sticlă”.

„De la un punct, dinții mei au devenit atât de fragili încât se putea vedea prin ei, erau transparenți”, a dezvăluit Mihaley Olivia Grace Schlegel, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Atunci când zâmbește, tânăra iese în evidență și nu puțini sunt cei care se uită insistent la ea. Sunt și alții care fac glume, o intimidează, râd de ea sau o jignesc, lucru ce, în mod firesc, i-a afectat încrederea în sine.

Totuși, Olivia și-a găsit mereu puterea de-a merge mai departe și, de curând, viața i-a adus și un vis împlinit: o operație de reconstrucție a dinților. Azi, ea are un zâmbet de milioane și nu îi mai este teamă să râdă cu poftă, căci dinții ei arată impecabil. Povestea ei de viață a devenit un adevărat model de ambiție, curaj și optimism pentru numeroase persoane din întreaga lume.

„Din cauza condiției mele, oasele sunt foarte fragile. Am avut 117 fracturi de oase, 36 de operații și numeroase alte intervenții la tibii și femur. Am trecut prin multe, dat acum sunt fericită că am o dantură nouă și că pot să râd și să plâng fără să îmi fie teamă că mă vede cineva și se uită ciudat la dinții mei. În sfârșit s-a întâmplat”, a mai zis tânăra fericită.

