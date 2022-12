Ea este femeia care susține că vede fantome de când era copil. Mărturiile tinerei despre experiența paranormală pe care o trăiește

Lydia Thomas este o tânără din Vancouver, Canada, care susține că vede fantome de când era copil. Deși darul ei obișnuia să o sperie când era mică, femeia mărturisește că s-a obișnuit cu el și a învățat, cu timpul, cum să îl controleze. Acum, aceasta susține că se simte fericită că poate intra în contact, în mod regulat, cu rudele decedate, potrivit mirror.co.uk.

Ce spune femeia despre experiența pe care o trăiește încă din copilărie

Femeia, pe numele său Lydia Thomas, se descrie drept un „medium”, care susține că poate vorbi cu fantomele persoanelor decedate și că, adesea, o vede pe bunica iubitului său. În vârstă de 28 de ani acum, femeia mărturisește că a trăit, pentru prima dată, aceste fenomene paranormale când avea doar opt ani. Atunci, se pare că a văzut-o pe bunica ei, care murise când ea se născuse:

„Am fost îngrozită când am văzut-o prima dată pe bunica mea, am crezut că visam. A murit înainte să mă nasc eu și într-o noapte am văzut, în ușă, o tânără în rochie de mireasă", a spus ea, citată de sursa de mai sus. „A venit și m-a sărutat pe frunte. Mi-am dat seama mai târziu că era bunica mea, când am văzut o fotografie de la nunta ei".

Cu timpul, Lydia susține că a continuat să vadă umbre care o înfățișau pe bunica sa, însă a preferat să își țină ascunsă „puterea” până la vârsta de zece ani, atunci când a avut curajul necesar să spună familiei adevărul.

De asemenea, tânăra susține că, în adolescență, era îngrozită de experiența pe care o trăia, cel mai dificil fiindu-i să adoarmă în timp ce simțea o mână care îi mângâia fața:

„Am fost îngrozită, mi-am tras plapuma peste cap ca să dispară", a spus Lydia.

Tânăra susține că o vede adesea pe bunica iubitului ei. Ce părere are partenerul despre „puterile psihice” ale fetei

De când l-a cunoscut pe iubitul său, Lydia susține că o poate vedea pe bunica acestuia în timp ce dansează sau cântă, potrivit aceleași surse menționate mai sus. Se pare că bunica partenerului ei, Daniel, a murit în februarie 2019:

„O pot vedea pe bunica prietenului meu făcându-mi cu ochiul, dar el mă susține cu adevărat în privința experiențelor. Este obraznică și vrea ca un nepot să poarte numele ei. La început am crezut că s-ar putea să fi fost doar un vis".

Lydia mai spune că după ce a suferit o comoție cerebrală, a dobândit capacitatea de a „controla spiritele”. În plus, tânăra mărturisește că a început să se simtă mai confortabilă în prezența lor:

„Când eram copil, nu știam cu adevărat ce trăiam și eram foarte speriată. Am visat o fetiță și îi auzeam vocea spunând <<Sunt Amy>>. Este ca o imagine arsă a cuiva.”, a mărturisit Lydia. „Nu mi-am dat seama că pot să le controlez și doar să le spun să plece când eram mai tânără", a spus ea. „Odată am avut o contuzie și spiritele m-au lăsat în pace și, două săptămâni mai târziu, am văzut-o pe bunica prietenului meu.”

Lydia mărturisește că, la început, iubitul ei a fost puțin speriat, dar, cu timpul, acesta a ajuns să o susțină. Mai mult, tânăra a explicat că „darul” i-a pavat și drumul profesional, ajungând să devină un fel de „consilier pentru spirite”:

„Cred că Daniel a fost puțin speriat, dar mă susține foarte mult și nu crede că sunt nebună.” Sunt ca un consilier pentru spirite acum", a spus Lydia. „Îmi dau seama că aceste spirite sunt la fel ca oricine altcineva și că sunt disperate să ia legătura cu familia lor. Acum am mult mai mult control asupra lor."

