Ea este noua Pamela Anderson! S-a pozat ca în Baywatch, într-un costum de baie prea mic pentru formele voluptoase

Daisy Lea, noua Pamela Anderson s-a lăsat fotografiată, fără inhibiții, într-un pictorial incendiar. Fostul iepuraș Playboy nu s-a ferit să își pună în evidență atuurile într-un costum de baie minuscul în timp ce a fost pozată în ipostaze fierbiți.

Un fost iepuraș Playboy a încins imaginația bărbaților din lumea întreagă. Daisy Lea și-a lăsat fotografiată în ipostaze incendiare într-un nou pictorial de inspirație Baywatch. Frumoasa blondină nu a mai ținut cont că este fotografiată și a adoptat cele mai senzuale unghiuri care îi pun în valoare formele voluptoase.

Daisy Lea, pictorial incendiar cu formele la vedere. Cum s-a lăsat fotografiată pe plaja din Malibu

Fostul Playboy, Daisy Lea, este protagonia unuia dinte cele mai noi pictoriale de inspirație Baywatch. Sexy blondina s-a lăsat fotografiată în ipostaze interzise minorilor, iar internauții o asemănă acum cu Pamela Anderson.

Recunoscută pentru aparițiile sale fierbiți, fostul iepuraș s-a întrecut pe sine și a trecut la următorul nivel în cel mai recent shooting. Purtând doar un costum de baie roșu, frumoasa vedetă a încins imaginața tuturor celor care au văzut aceste imagini.

Citește și: Cuplul înflăcărat care s-a iubit pe plajă în văzul tuturor. Nu au mai ținut cont de privitori și s-au atins cu pasiune | FOTO

Fără inhibiții, aceasta a pozat în ipostaze fierbiți și pare desprinsă din filmulul cu salvamari care odată făcea furori. Nisipul din Malibu s-a încins sub picioarele ei lungi puse în evidență de fotograf.

Mai mult decât, cu ocazia noului pictorial, fanii iepurașului au avut ocaiza să vadă cât de bine arată aceasta în prezet. Daisy Lea a bifat astfel o apariție rară după ce în ultimii ani s-a retras din lumina reflectoarelor.

Cu toate acestea, modelul își ține la curent urmăritorii din mediul online cu nouățile din viața ei. Aceasta a vorbit fără ascunzișuri despre pasiunea ei pentru operațiile estetice la care a apelat pentru a avea o siluetă de invidiat.

„Dacă mă cunoașteți, știți că nu mi-e frică să fac nimic și sunt sinceră cu privire la tot ceea ce fac. Îmi iubeam posteriorul înainte, dar după ce mi-am făcut implanturi mamare, am simțit că acesta părea mai mic în comparație cu noul meu piept, așa că am vrut să-l ridic puțin și am decis să apelez „Fără Scalpe la Butt Lift”, le dezvăluia ea internauților pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

Citește și: Claudia Romani, cel mai sexy arbitru, a renunțat la haine și a dat frâu liber sentimentelor cu buna sa prietena | Galerie Foto