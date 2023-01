Ei sunt frații reptilă. Vecinii lor cred că familia a fost blestemată și de aceea chipul copiilor arată diferit

În ciuda faptului că mulți au sugerat că familia a fost blestemată, ei și-au dat seama că starea lor trebuie să fie genetică, deoarece și tatăl lor este afectat de această condiție. Familia nu a vizitat încă un medic pentru vreun diagnostic și, din cauza naturii neobișnuite a aspectului lor, a fost nevoită să se obișnuiască cu oamenii care reacţionează negativ la aspectul lor.

Ei sunt frații reptilă. Care este povestea lor

”Forma fețelor noastre s-a schimbat, dar noi acceptăm asta și trăim cu asta. În opinia mea, să cresc cu această condiție m-a făcut să mă simt inferior. Dar acum, nu mă mai simt deloc așa. (...) Forma feței mele s-a schimbat, aici e obrazul, obișnuia să fie rotund, dar acum este mai subțire în partea asta.”, a spus Surya, bărbatul, pentru Truly.

Familia lor are cinci membri, patru fete și un băiat. Doar unul dintre copii nu are această condiție, o fată. ”Obișnuiesc să mă gândesc la asta, de ce sunt atât de diferită de surorile mele și fratele. Când am crescut, am realizat că e vorba despre genele părinților noștri. Surorile și fratele meu le-au moștenit de la tatăl meu, și eu de la mama.”, spune Tiur, singura fată care are un aspect normal.

În ciuda numeroaselor recomandări, cei patru nu au dorit să consulte un medic pentru a afla mai multe despre afecțiunea care îi face să aibă un aspect diferit. Ei cred totuși că este vorba despre un sindrom genetic pentru că și tatăl tinerilor este afectat, pe când mama lor nu.

”Credem că a lor condiție nu este o problemă pentru viața de zi cu zi. Dacă le cauzează probleme, ca oboseala, ei ar trebui să meargă la doctor pentru un control. Acum, boala lor nu le afectează viețile.”, a mai spus Tiur.

Tinerii au o viață normală, iar oamenii din sat s-au obișnuit cu ei. Ei spun că sunt priviți insistent doar când merg la oraș.

”Nimeni nu râde de noi. Nimeni nu ne insultă în satul nostru. Dar dacă mergem în oraș, oamenii care nu ne-am văzut vreodată, arată surprinși când apărem”, a mai explicat bărbatul.

Chiar dacă știu că sunt atât de diferiți, ei se bucură de viață și, mai nou, fac bani din TikTok. Cei patru frați și-au învins rușinea și au început să posteze în social media, acolo unde clipurile lor devin virale.

Unele dintre videoclipurile lor de pe Tiktok au strâns câteva milioane de like-uri.

