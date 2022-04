Ei sunt părinții care au șase copii, dintre care patru nu sunt reali. Pe toți îi îngrijesc la fel. De ce fac asta

Christina și Bill, împreună cu cele două fiice, Grace și Joy, conviețuiesc alături de patru păpuși cu care se comportă de parcă ar fi copii reali.

Mama celor două micuțe, care recunoaște că unora dintre membrii familiei și prietenilor ei nu le place hobby-ul lor, a început să fie obsedată de păpuși la scurt timp după ce a pierdut prima sarcină. Se întâmpla în 2015.

Christina suferă de endometrioză, o afecțiune în care țesutul similar mucoasei uterului crește în alte locuri, cum ar fi ovarele și trompele uterine. Femeia a fost diagnosticată când avea douăzeci de ani și i s-a spus că nu va putea deveni mamă.

Din fericire, Christina și Bill le-au conceput pe Grace și Joy, dar femeia încă își mai dorește să țină în brațe un nou-născut.

Pasiunea celor doi pentru păpuși a început după ce Christina a vizionat un documentar despre bebelușii hiper realiști. Mama și-a cumpărat prima ei păpușă, Hannah Hope, în ianuarie 2021.

„Ca adult, soțul meu, Bill, și cu mine am suferit pierderea dureroasă a bebelușului nostru”, a spus Christina.

„M-am trezit căutând sentimentul unui nou-născut în brațele mele. Până în ziua de azi a fost foarte greu să vorbesc despre asta, doar datorită bebelușilor de jucărie pot să vorbesc despre asta. Îmi amintesc că am țipat și am strigat către Dumnezeu din patul de spital „Îmi vreau copilul! Îmi vreau mama!

Mi-am pierdut mama în urmă cu câțiva ani, din cauza cancerului, și chiar în acel moment mi-am dat seama că copilul meu era în Rai cu mama mea și brațele mele au rămas goale.”, a spus Christina.

Din fericire, cuplul a reușit să aibă doi copii frumoși, de care se bucură zi de zi.

În prezent, perechea are o colecție de patru hiper realiste, numite Isabella „Izzy” Sage, Isaiah Scott, Lennon „Lenny” Levi și Princess, pe care le îmbracă în haine de bebeluși, le hrănesc și se joacă cu ele.

Grace și Joy scot adesea păpușile în public în locuri precum supermarket, unde oamenii le confundă adesea cu bebeluși reali.

